Volley A2/F: esordio casalingo per la Lpm Bam Mondovì! Al Palamanera arrivano le salentine della Narconon Melendugno

Pumine pronte a ricevere il caloroso abbraccio del proprio pubblico! La Lpm Bam Mondovì questa domenica, con start-match alle ore 17, farà il suo esordio casalingo per la stagione 2023/24 ospitando al PalaManera la formazione della Narconon Melendugno nella 2^ giornata di andata della regular season (gir. B). Un match interessante e che fornirà a entrambe le formazioni risposte importante dopo aver messo già in soffitta la prima gara di campionato.

La Lpm di Marco Gazzotti è reduce dalla vittoria sofferta in casa dell’Hermaea Olbia (2-3), mentre le salentine di Bruno Napolitano sono incappate in una sconfitta casalinga a opera dell’Esperia Cremona (1-3) di Veronica Taborelli. Le pumine dovranno dimostrare di aver smaltito la tensione emotiva della prima gara. Tensione che ha avuto come conseguenza una prestazione delle rossoblù non brillantissima, o comunque discontinua.

Il match di domani potrà fornire qualche dettaglio in più sulle potenzialità delle nuove arrivate, in particolare sulla banda statunitense Kristine Lux, apparsa in difficoltà e con le “polveri bagnate” in attacco. La schiacciatrice del Nebraska domani avrà la possibilità di rifarsi, magari sfruttando la spinta trascinante trasmessa dal pubblico di casa. La crescita, però, è attesa per tutte le pumine, che dovranno essere brave a non concedere troppi spazi a un avversario che giungerà al PalaManera con il chiaro obiettivo di raccogliere i primi punti in campionato.

Il roster delle neo-promosse salentine dispone di elementi di qualità, a partire dalla pallegiatrice e capitana Valeria Caracuta, che oltre ad aver vinto due scudetti, ha indossato anche la maglia della Nazionale azzurra. Più di un’insidia potrà giungere dall’opposto piemontese Sara Stival, mentre in campo si vedrà anche la schiacciatrice portoricana Paola Santiago, unitasi al resto della squadra solo da un paio di settimane e che dunque sta forzando i tempi per raggiungere il migliore stato di forma.

Gli arbitri dell’incontro saranno Antonio Giovanni Marigliano e Gianmarco Lentini. Ricordiamo che il match sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV (www.volleyballworld.tv) previa registrazione. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.