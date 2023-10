Atletica: Circuito Città di Biella, Mattio e Giolitti al via

Oggi, sabato 14 ottobre, si disputa la 31ma edizione del Circuito Città di Biella, organizzato dal GAC Pettinengo. La manifestazione sarà inoltre valida come ultima tappa della prima edizione del Trofeo Miglio Piemonte.

Il centro di Biella vivrà un pomeriggio all’insegna dello sport, che vedrà coinvolti giovani e giovanissimi (con le staffette delle scuole), amatori e professionisti. Questi ultimi saranno i protagonisti delle due gare clou della giornata, i 3000 metri, maschile e femminile, ad inviti.

Tra i maschi una bella sfida a tre va a ripetere quella del 2021 quando Pietro Arese (Fiamme Gialle), beffò nel finale il favorito Yemaneberhan Crippa (Fiamme Oro). Terzo incomodo per 2500 metri allora fu il bergamasco Samuel Medolago (Atl. Vallebrambana), poi quarto, beffato nel rush finale: tutti e tre saranno al via dell’edizione 2023. Arese nel suo palmares stagionale ha all’attivo due titoli italiani sui 1500 metri e il prestigioso traguardo della semifinale mondiale. Crippa, campione europeo dei 10.000 metri in pista in carica, nel 2023 ha vinto sulla stessa distanza in Coppa Europa e ha chiuso i Mondiali di Budapest al 12mo posto.

Saranno poi al via anche il 20enne Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) che nel 2022 ha vinto il titolo europeo under 20 di corsa in montagna salita-discesa e il suo compagno di club Simone Giolitti, laureatosi quest’anno campione italiano u23 di corsa in montagna; il 16enne Manuel Zanini (Atl. Gavirate), quarto agli europei Under 20 ad agosto sui 1500. Da seguire anche il 20enne kenyano Njeri Stepahn Mwangi (Run2gether). In chiave piemontese, riflettori sugli junior dell’Atl.Saluzzo Amorin Gerbeti e Tommaso Oliviero e sui valsesiani Nicolò Fontana e Francesco Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia); in gara anche Luciano Spettoli (Atl. Alessandria).

In ambito femminile favorita numero uno è l'albanese Luiza Gega, lo scorso anno vincitrice del Miglio di Biella e quest'anno attesa dalla distanza doppia: classe 1988, nel 2022 ha conquistato l’oro europeo sui 3000 siepi agli Europei e ai Giochi del Mediterraneo, mentre ai Campionati Mondiali di Eugene fu quinta, a Budapest invece quest’anno ha chiuso ottava. Folta la pattuglia delle azzurre che vanno a caccia di un posto sul podio: Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco), Joyce Mattagliano (Esercito), Giovanna Selva (Carabinieri), vincitrice a Biella nel 2021 davanti alla Majori), Nicole Svetlana Reina (CUS Pro Patria Milano), Valentina Gemetto (DK Runners Milano), Emily Vucemillo (Sportclub Merano). Per il Piemonte, da seguire anche Arianna Reniero (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e Alessia Scarafile (Atl. Team Carignano). Proveranno a dire la loro per la parte alta della classifica anche la promettente e giovane kenyana (classe 2002) Morine Gesare Michira (Run2gheter) e la svizzera Emma Lucchina.

Per quanto riguarda le categorie giovanili (ragazzi/e, cadetti/e), la manifestazione sarà valida come campionato regionale individuale e di società di Corsa su Strada.