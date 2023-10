A Villafalletto un concorso per composizioni musicali, nel nome di Gianni Rodari

Al via a Villafalletto a un concorso musicale nel nome di Gianni Rodari.

I musicisti hanno tempo fino al 30 novembre per presentare la propria opera; in palio premi in denaro per i primi tre classificati, che saranno proclamati entro il 20 dicembre prossimo. Questo in estrema sintesi il Premio Nazionale di composizione “Villa Mairana”, per opere musicali da camera pensate per bambini e ragazzi, ispirate a Gianni Rodari. Il bando completo è presente sul sito del comune di Villafalletto (un paese piccolo e incantevole, in provincia di Cuneo), corredato dalla scheda di iscrizione da compilare e dal regolamento.

"Possiamo però anticipare - spiegano gli organizzatori - che è aperto a tutti, non solo ai compositori adulti ma anche a ragazze, ragazzi e studenti, cogliendo appieno lo spirito del grande scrittore ligure che è stato anche maestro elementare e partigiano, testimonianza vivente della necessità di dissacrare i luoghi comuni, stravolgere il linguaggio e liberarci dal conformismo."