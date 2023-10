Modifiche alla viabilità nel comune di Alba.

Per lavori sulla rete elettrica stradale, da martedì 17 a giovedì 19 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 19 sarà istituito il divieto di transito veicolare in direzione periferia di via Ognissanti, nel tratto compreso tra via Pietro Ferrero e la rotatoria di via Giovanni Ferrero, ad Alba.