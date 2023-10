Domani al via interventi di bitumatura All'Annunziata a Villanova Mondovì: ecco le modifiche alla viabilità

Partiranno domani, lunedì 16 ottobre, i lavori di bitumatura previsti dalla Provincia sul territorio di Villanova Mondovì, che riguarderanno la pavimentazione delle due rotatorie all’intersezione tra la provinciale 5 e la provinciale 37.

Al fine di consentire i lavori sono state disposte alcune modifiche alla viabilità e al traffico.

Sulla strada provinciale 5 sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

La provinciale 37 sarà chiusa all'altezza del cimitero e il traffico veicolare proveniente da Frabosa e Monastero Vasco, in direzione Villanova, viene deviato su via Torre Bongiovanni.

Sarà istituito il senso unico in Via Torre Bongiovanni - direzione Bongiovanni -, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Frabosa e l’intersezione con nucleo Bongiovanni. Verrà istituito inoltre il divieto di sosta e di fermata su tutto il tratto di via Torre Bongiovanni (intersezione via Frabosa/via Mondovì).

Il traffico veicolare proveniente da Villanova in direzione Frabosa e Monastero Vasco, saràdeviato nei pressi della Frazione Annunziata su via Vecchia di Frabosa.

Viene confermato il doppio senso di circolazione, con divieto di accesso su Via Mondovì, come da ordinanza sindacale. Viene istituito il divieto di soste e fermatasu tutto il tratto di via Vecchia di Frabosa, ambo i lati.

In deroga alle presenti disposizioni e all’ordinanza sindacale, solo ed esclusivamente i mezzi a servizio del trasporto pubblico locale che potranno immetersi da Via Vecchia di Frabosa su via Mondovì.

Sempre sulla provinciale 37 nel tratto Villanova Mondovì– Pianfei: chiusura all'intersezione con via F.lli Biscia. Il traffico veicolare proveniente da Pianfei in direzione Villanova Mondovì - Mondovì, sarà deviato sulla provinciale 243, via Fratelli Biscia, corso Europa, via Boves. Il traffico veicolare proveniente da Mondovì in direzione Villanova Mondovì - Pianfei, sarà deviato su via IV Novembre. Deviazione consigliata: rotatoria “Monumento Alpini” - via Boves – corso Europa – via Fratelli Biscia.

Istituito inoltre il divieto di sosta e di fermata su tutta via IV Novembre. Prestare particolare attenzione alla segnaletica apposta in loco.