Garessio, in gita dai boschetti ad Alpisella

Un giro ad anello tra castagneto e vigne fino alla borgata Alpisella in un bellissimo punto panoramico sulle Alpi Liguri.

E' in programma, sabato 21 ottore a Garessio, un’escursione gratuita accompagnata alla scoperta della natura e del territorio.

L'appuntamento è con partenza da piazza Carrara (di fronte al municipio) sabato 21 ottobre alle 9. L'escursione è classificata di livello E, con dislivello 250 metri per una lunghezza di circa 12 km. Per info e prenotazioni vedere i contatti in locandina.