Mondovì omaggia Falcone e Borsellino grazie a un'opera degli "Amici di LucArtigiano" [VIDEO]

Un'opera per celebrare la legalità e il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Sta per diventare realtà il murales degli "Amici di Lucartigiano - Artisti Decoratori Liberi" Onlus che, da alcuni anni, si occupa di realizzare murales e opere d'arte dedicate al tema della legalità nelle scuole in giro per l'Italia.

L'idea era nata tempo addietro e proprio lo scorso maggio, dopo la donazione di un quadro all'istituto alberghiero di Mondovì (leggi qui), Pietro Di Stefano, artista siciliano e monregalese d'adozione, nonché presidente dell'associazione aveva annunciato il progetto per la realizzazione di un murales gigante sulla parte di una delle scuole locali.

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione dell'opera che potrà essere ammirara sulla parete esterna delle elementari "Calleri", in via Matteotti, sull'Altipiano.

Un'impresa non di poco conto: il disegno misurerà circa otto metri di lunghezza per cinque di altezza e sarà realizzato con il solo utilizzo delle spatole.

A realizzare l'opera saranno: Pietro Di Stefano - LucArtigiano, Omar Pedrini, Massimiliano Porreca, Marco Blasioli, Elio Trupia, Pietro Di Paolo, Carmelo Iapicone e Marco Di Stefano.

"Siamo emozionatissimi e speriamo che il meteo sia clemente - spiega Pietro Di Stefano - abbiamo circa tre giorni e mezzo per completare tutto. Ci teniamo intanto a ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuti e hanno appoggiato il nostro progetto:il Comune di Mondovì con il sindaco Luca Robaldo, le donazioni liberali di Bonelli Serramenti, Effettotetto, Eze di Fabio Garelli agenzia immobiliare e RV emporio elettrico. Vi aspettiamo numerosi all'inaugurazione".

L'opera verrà svelata e inaugurata venerdì 20 ottobre alle 10 in via Matteotti.