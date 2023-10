Nuova gestione per la bocciofila di Niella Tanaro

C'è grande attesa a Niella Tanaro per la riapertura della bocciofila che, dopo importnati lavori di manutenzione, è pronta a riaprire con la gestione affidata alla Mondovì Bocce, presieduta da Mauro Gasco.

La società monregalese, dopo aver lasciato gli impianti del Ferrone, porterà con sè anche la squadra di seria A che diventerà la Mondovì-Niella.

"Siamo molto soddisfatti - commenta il sindaco Gian Mario Mina - finalmente la nostra bocciofila ha nuovamente un gestore e potrà portare attività e lustro al nostro paese. Con Mauro c'è un bel clima di collaborazione e amicizia e sono sicuro che insieme si potranno realizzare diverse iniziative per Niella".

"Siamo molto felici del calore con cui siamo stati accolti a Niella - dice Mauro Gasco - e vogliamo ricambiare la fiducia offrendo un servizio per tutti i niellesi, in questo senso non mancheremo di collaborare con il Comune e le associazioni locali. Ci è dispiaciuto lasciare Mondovì, ma non ci sentivamo più considerati. Gli spazi che verranno inaugurati a giorni sono funzionali e permetteranno alla squadra di lavorare bene. Abbiamo effettuato lavori sia all'esterno che all'interno e ora siamo pronti per iniziare, abbiamo tanti progetti che speriamo di poter realizzare".

Alla Mondovì Bocce sarà affidata anche la gestione della palestra dove è presente il campo da basket e volley; in più l'area potrà usufruire della vicinanza della sala polivalente in caso di eventi o manifestazioni.

L'inaugurazione si svolgerà venerdì 20 ottobre alle 19 con il taglio del nastro e la benedizione dei campi. A seguire la cena a buffet a base di carne alla pietra, offerta dalla società.

All'evento sono attese diverse autorità tra le quali: il presidente della Regione Alberto Cirio, l'onorevole Gianna Gancia, il senatore Giorgio Maria Bergesio, l'assessore regionale Luigi Genesio Icardi e i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso; oltre al presidente di Fondazione CRC Ezio Raviola e il presidente regionale della Federazione Bocce Claudio Vittino.

La serata sarà occasione per premiare i giocatori per la vittoria del campionato di A2 che ha portato alla promozione nella massima serie.

In squadra tante le conferme: Alfredo Bagnasco, Luca Baccino, Giorgio Cavallo, Stefano Cavallo, Mauro Carello, Marco Falcetto, Patrick Parise. Tre nuovi ingressi: Gabriele Picasso e Stefano Sciutto provenienti dalla chiavarese e Guillermo Montemerlo campione del mondo argentino.

La serata sarà allietata dalle note dell'orchesta di "Alberto e Simone" con ballo al palchetto.