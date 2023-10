Proseguono gli appuntamenti Re-sòna, la rassegna di Espaci Occitan di Dronero

Dopo la mostra sugli strumenti occitani proposta in estate, continua Re-sòna, la rassegna di Espaci Occitan per parlare, ascoltare, guardare la musica occitana e tradizionale con musicisti e antropologi, in un calendario di eventi a ingresso gratuito organizzati col contributo della Regione Piemonte.

Si comincia giovedì 26 ottobre alle ore 18 presso l’Istituto di Studi di Espaci Occitan, in Via Val Maira 19 a Dronero, con la presentazione del volume Bonjour mon aimable bergère, Voci e canti della Val San Martino raccolti dalla Badia Corale Val Chisone, a cura di Giovanni Bonino, Agostino Calliero e Paola Dema, LIM editrice Interverranno Paola Dema e Martino Laurenti. La cultura popolare delle valli d’oc del torinese si esprime, oltre che in italiano, in occitano, piemontese e francese. Il complesso repertorio di canzoni che qui si trova testimonia una resistenza secolare della comunità ai tentativi di dominazione e di acculturazione; ma rivela anche una vocazione nient'affatto provinciale all'apertura verso orizzonti lontani, un'attitudine a ricevere l'innovazione culturale, accettandola e selezionandola secondo le esigenze del proprio vivere.

Giovedì 16 novembre alle ore 18, sempre all’Espaci Occitan, si parlerà de La ribeba in Valsesia e l’arbebo nelle Valli Occitane d’Italia, con Alessandro Zolt e Alberto Lovatto. Gli etnomusicologi hanno indagato in un volume edito da LIM la storia dello scacciapensieri, strumento radicato in Piemonte: officine, fortuna della ribeba