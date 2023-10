"Trasportiamo persone per ridare speranze": presentato ad Alba il servizio trasporti di Anteas odv

"Trasportiamo persone per ridare speranze", è questa la scritta che si può leggere sul Fiat Qubo con il logo dell’Anteas, presentato in piazza Risorgimento, sotto la sede del Comune di Alba.

Si tratta del claim del progetto avviato ad aprile 2023 da Anteas Cuneo Odv in collaborazione con il Consorzio socio-assistenziale Alba Langhe e Roero per trasportare persone fragili a visite ed esami specialistici anche fuori provincia.

Nella sala Resistenza del Comune di Alba si è tenuta venerdì scorso, 13 ottobre, una breve conferenza stampa per illustrare il progetto.

Ad aprire i lavori il presidente di Anteas Cuneo Odv Mauro Cagno che ha illustrato il senso di questo servizio ed il fatto che Anteas è impegnata nei trasporti solidali sul territorio provinciale dall’inizio degli anni 2000 “Finalmente con orgoglio siamo riusciti a portare questo progetto anche qui nell’albese”.

Tra gli ospiti, il padrone di casa, il sindaco di Alba, Carlo Bo il quale si è concentrato sugli aspetti valoriali di questo progetto rivolto ai più fragili e il direttore del Consorzio Socio-Assistenziale Marco Bertoluzzo il quale ha sottolineato il ruolo prezioso dei volontari che “non sono solo autisti ma spesso ascoltano ed interagiscono, sono supporto, anche psicologico, sono compagni di viaggio di persone che hanno grandi difficoltà. Quello che offre Anteas non è un servizio taxi”.

Franco Gai, referente territoriale del progetto, ha guardato già al prossimo futuro: “L’albese è un territorio esteso, una sola vettura non basta, stiamo già lavorando per acquistare un secondo mezzo e raddoppiare il servizio sull’alta Langa. E poi, vorremmo aprire un ambulatorio sociale per aiutare tanti che non sanno dove andare per farsi fare un’iniezione o una medicazione”. (Anteas Cuneo Odv ha già 3 ambulatori attivi in provincia a Cuneo, Busca e Vinadio).

Matteo Galleano, segretario generale dei Pensionati Cisl cuneesi si è detto orgoglioso dell’attività che Anteas sta portando avanti in questi anni. Il segretario generale della Cisl Cuneo, Enrico Solavagione, cui è stata affidata la conclusione dei lavori, si è soffermato sulle attuali difficoltà del sistema sanitario nazionale rivendicando quanto la Cisl sta portando avanti in termini di confronto con il Governo per modificare le poste di bilancio della manovra finanziaria in discussione tra sanità e tagli Irpef.

I NUMERI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANTEAS CUNEO ODV SULL’ALBESE.

Il primo viaggio è stato fatto il 14 aprile 2023. Al 30 settembre 2023 sono stati fatti 51 trasporti di cui il 30% circa fuori provincia per un totale di km percorsi di 5965. 1 mezzo coinvolto nel servizio e 8 volontari che turnano per coprire le esigenze di servizio del Consorzio che ci affida i viaggi.