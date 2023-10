Un viaggio nel tempo e nella magia del Mombracco: lezioni ed esplorazioni con Claudio e Luca Midulla

Gli alunni della scuola primaria di Envie hanno potuto assistere a una lezione in classe e una “sul campo” tenute da Claudio e Luca Midulla, appassionati conoscitori del Mombracco della sua storia e delle sue leggende che hanno fatto conoscere ai piccoli l’arte rupestre e le mitiche Faye.

Il Mombracco è ricco di rocce con incisioni che vanno da quelle a forme di croce ad altre molto più complesse incavate nella roccia di gneiss, dura e compatta.

Proprio la sua conformazione resistente ha fatto sì che i segni preistorici si conservassero fino ad oggi.

I due esperti hanno poi raccontato agli alunni la storia della magiche Fay, delle donne dalla sembianza di folletti che secondo la leggenda vivevano nella grotta che porta il loro nome sul Mombracco la cosiddetta Roca d’le Faye.

Queste donne mitologiche spiegano Claudio e Luca Midulla ai bambini: “Si nutrivano di tuberi, castagne ed erbe selvatiche. Accudivano i loro figli amorevolmente come ma essendo dispettose scambiavano i loro piccoli con quella degli umani”.

Dopo la lezione in classe gli alunni sono stati condotti dalle loro insegnati e da alcuni esperti a vedere di persone Roca d’le Faye e Pera Grilet per ‘toccare con mano’ e vedere l’arte preistorica attraverso le leggende mitologiche che popolano il Mombracco.

L’iniziativa didattica è stato un vero successo grazie alla disponibilità, all’interesse e alla presenza della dirigente scolastica Paola Maniotti e degli insegnanti.

I piccoli esploratori sono stati accompagnati dagli organizzatori delle associazioni ‘I Argic, La Torre nel Parco e il gruppo dei mombracchisti di Mombracco EST.

I giovani escursionisti, accompagnati da Simona e Luca Midulla, con Davide Miretti presidente de ‘I Argic nonché dal consigliere di Istituto, Enrico Corsino esperto conoscitore del Mombracco, Enrica Rivoira del Gruppo della Protezione Civile e Lorenzo Ledda, fotografo per l’occasione, sono giunti in piazza Santa Maria in frazione Occa dove dopo una spiegazione dei murales in tema di Faye curata da Claudio Midulla hanno potuto gustare il rinfresco preparato per l’occasione da Valeria Ferrero presidente del circolo culturale La Torre nel Parco e dalla vice presidente Lidia Camosso.