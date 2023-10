Incidente questa mattina, domenica 15 ottobre, nel comune di Alba.

Un'auto, per dinamiche ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro la vetrina di un negozio in piazza Garibaldi.

L'incidente si è verificato verso le 6 di oggi, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Alba e le Forze dell'Ordine.

Non risultano altri mezzi coinvolti.