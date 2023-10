Proposte per trascorrere nella Granda questa domenica di ottobre

Ecco alcune delle tante iniziative in programma per oggi, domenica 15 ottobre, tra fiere e sagre dedicate ai prodotti autunnali, feste patronali, castagnate, enogastronomia, rassegne musicali, spettacoli, arte e cultura. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Feste di paese e manifestazioni

A Cuneo fino a oggi, 15 ottobre, appuntamento con i profumi, i sapori e i colori della Fiera Nazionale del Marrone, kermesse che qualifica e promuove il castagno da frutto e da legno; la manifestazione si svolgerà nel centro storico, permettendo di gustare e apprezzare i migliori prodotti enogastronomici ed artigianali dell’Italia e dell’Europa. Novità di quest’anno è l’allestimento in Piazza Europa, del Villaggio del Castagno con vivaisti specializzati nella coltivazione dei castagni. Sempre in Piazza Europa saranno tanti i momenti di divertimento organizzati per i più piccoli. Oltre al percorso visita espositivo ed ai momenti esclusivamente enogastronomici, la Fiera del Marrone offre ampio spazio anche agli eventi collaterali, con proposte culturali, scientifico-divulgative, convegni, laboratori didattici, spettacoli e concerti. Oggi è prevista l’adunata nazionale degli Uomini di Mondo che quest’anno sarà dedicata a Ernest Hemingway, a 70 anni dal suo passaggio a Cuneo. Info e programma: http://marrone.net

Ad Alba prosegue la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con tanti appuntamenti. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Sul fronte enogastronomico, ritornano gli appuntamenti dell’Analisi Sensoriale del Tartufo e del Wine Tasting Experience. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace dalle 9 alle 20; sempre oggi ci saranno il grande mercato ambulante e il mercato di Campagna Amica. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi.

Questo fine settimana il centro storico ospita il Baccanale dei borghi: oggi, per tutta la giornata, i figuranti in costume accoglieranno i visitatori tra suggestioni antiche, buon bere e buon mangiare. È una rievocazione storica da vivere da protagonista e, attraverso le attività dei borghigiani, si potrà vedere e toccare con mano come poteva essere la vita nel medioevo albese, calandosi nell’atmosfera dell’antichità. Scopri tutti gli eventi, le mostre e i concerti su: www.fieradeltartufo.org

In occasione della Fiera, le cantine della Langa e del Roero aprono le porte ai visitatori. Per saperne di più: https://langhe.net/eventi

Sempre ad Alba è stato allestito Albaland, il Luna Park più grande della Granda che promette divertimento straordinario per tutti, con un calendario ricco di eventi, spettacoli e promozioni che renderanno questo autunno indimenticabile per tutti. Vedi le info e le promozioni su: www.facebook.com/albaland

Questa domenica, 15 ottobre, alle 11.30 e alle 16, presso l’Enoteca Regionale collocata nel Castello Falletti di Barolo, torna l’appuntamento con “Local is Tasty”, il progetto di filiera corta che farà diventare l’Enoteca simbolo di un vero e proprio stile di vita sano, per scoprire le bellezze del territorio ed assaggiarne le prelibatezze in un ambiente unico come il Castello. Nel corso della giornata turisti e cultori dell’enogastronomia, con prenotazione obbligatoria sul sito www.enotecadelbarolo.it, potranno partecipare ad una degustazione guidata di eccellenze poste in vendita in un’apposita area del castello.

In questo fine settimana torna “Gusta Cherasco”, evento che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere le eccellenze locali: dall’enogastronomia alla ristorazione fino al mondo dell’ospitalità. Sono previsti masterclass e degustazioni, contaminazioni e parallelismi gastronomici, ma anche di dibattiti e nuove collaborazioni. Ci saranno appuntamenti collaterali di svago dedicati al relax, allo sport e al tempo libero, come il noleggio di e-bike per un tour guidato nelle colline e nei vigneti. Nel pomeriggio di questa domenica, Cherasco si vestirà di arte con la rassegna Montmartre nelle vie del centro storico. Anche i più piccoli saranno coinvolti nella festa con spazi ricreativi a loro dedicati. A concludere la terza edizione di Gusta Cherasco sarà, nella serata di lunedì 16 ottobre, la cena solidale. Info e programma completo: www.comune.cherasco.cn.it

Oggi, 15 ottobre, torna il Mercatino dell’antiquariato a Bra. Per tutta la giornata ci saranno le bancarelle in via Vittorio Emanuele II. Si rinnova l’appuntamento più atteso in città da tutti gli amanti del vintage, dai complementi d’arredo agli abiti, dai pezzi d’antiquariato e di modernariato ai libri, dischi, monete e cartoline. A partire dalle 9.00 fino alle 19.00, saranno più di cento gli stand tra cui curiosare. A pochi passi dal mercatino, sotto la tettoia di piazza Giolitti, chi vorrà concedersi un pranzo gustoso e sostanzioso troverà la polenta, preparata dagli alpini.

Info: www.turismoinbra.it

Anche a Fossano oggi ci sarà il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo. Sulle bancarelle esposte in via Roma, sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi.

A Paesana appuntamento nel fine settimana con “Paesanainpiazza”, grande rassegna dell’agricoltura, artigianato, del commercio e della zootecnica locale.

Oggi, dalle 8, sul Lungo Po, sono in programma l’affluenza delle mandrie e l’apertura della mostra mercato del bestiame bovino, ovino, caprino, equino ed esposizione dei mezzi agricoli. Su piazze e vie del paese apertura della fiera mercato del commercio e dei piccoli frutti locali, mercatino dell’usato. L’area allevatori ospiterà alle 12.30 il pranzo a base di polenta e spezzatino. Alle 16.30 premiazione del “Concorso Paesanainpiazza. Durante la manifestazione sono previsti “battesimo della sella”, intrattenimento per i più piccoli, esibizione di kung-fu ed esibizione di ginnastica ritmica, intrattenimento con la scuola di circo a cura di “Fuma che n’duma”. Sono previsti tanti intrattenimenti: musica dal vivo, distribuzione di caldarroste, giochi di prestigio e giocoleria con il pagliaccio “Bistecca”, luna park e castelli gonfiabili e musiche occitane con il gruppo “Trigolet”, voli in elicottero della Heliwest, numeri di magia con il mago illusionista itinerante “Bingo show” e canti spontanei itineranti con “Gli allegri suonatori”. Info e programma completo: www.paesana.it

A Festiona questa domenica, 15 ottobre, a partire dalle 14, torna la “Castagnata di solidarietà festionese”. Oltre alla distribuzione di “Mundai”, verranno organizzati dei giochi di abilità per adulti e bambini, il pozzo di San Patrizio, la stima del peso, i pacchi sorpresa, il pane fatto al forno frazionale e mille altre sorprese. Nel pomeriggio saranno distribuiti “mundai e vin brulè”, si potranno gustare le torte, il pane appena sfornato nel forno della frazione e tantissimi altri prodotti locali. Ci saranno i giochi popolari per tutte le età, per i più piccini il Pozzo di San Patrizio da dove si potranno estrarre premi a sorpresa ed esposizioni di prodotti artigianali per le vie del paese. Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo folcloristico La Malinteisa accompagnato dalle note musicali dei Sensa Nom. La castagnata sarà a favore dell’Associazione “RESPIRO LIBERO ONLUS” che si occupa della ricerca per la Fibrosi Cistica al Regina Margherita dove al suo interno ha creato una nuova ala per permettere ai famigliari dei bambini affetti da questa patologia una permanenza più agevole al loro fianco.

La fiera regionale della castagna Garessina prosegue con tanti eventi: sono in programma per tutto il mese di ottobre, appuntamenti gastronomici, presentazioni di libri, cinema, eventi all'aperto. Oggi alle 9, in Frazione Mindino, ci sarà la raccolta delle castagne e alle 12 si potrà pranzare con la polenta saracena in Piazza Carrara, prenotazione consigliata.

A partire dalle 14 in Piazza Battuti Parvi, ci saranno spettacoli di musica e danza a cura di Fondazione Fossano Musica, Scuola di danza Doppie Punte e Scuola di Danza Airmony.

Info: www.comune.garessio.cn.it/it-it/home

A Fontanelle di Boves la Festa dei Santi Coronati proseguirà fino ad oggi, 15 ottobre, con un calendario ricco di appuntamenti. A partire dalle ore 10 si potrà visitare la mostra fotografica “I nostri amis bau bau a quat piote”. Alle 14.15 processione e benedizione accompagnata dalla Banda Musicale di Boves “La Rumorosa” e dalle Majorettes di Barge. A partire dalle 16 grande castagnata con vin brulè. Seguirà una piccola dimostrazione di educazione di base, obbedienza, tricks e avvicinamento all’Agility Dog. Info e programma completo: www.comune.boves.cn.it

Fino a lunedì 16 ottobre a Venasca si svolge la Mostra Mercato della Castagna. Oggi, domenica 15 ottobre, ci sarà il mercato dei produttori e degli artigiani del territorio. Oltre alle bancarelle, è prevista l’esposizione in piazza Martiri di numerosi esemplari di Vespa Piaggio d’epoca. Durante la giornata distribuzione di caldarroste, musica con Lu Cunvent, con l’Orchestra Ripopolare, con Mauro Morello e con altre esibizioni itineranti per le vie del paese. Sono previste poi animazioni varie a cura de J’amis dla Madlana, giochi circensi per bambini e famiglie con Fuma che ‘nduma e intrattenimento con i giochi in legno. Nel pomeriggio, il programma prevede il torneo di belotte e le visite guidate su prenotazione e a pagamento a La Fabbrica dei Suoni. Ci sarà la possibilità di pranzare con un menù a base di castagna, in collaborazione con i ristoranti e le trattorie di Venasca e a partire dalle 12.30. Info: https://fondazionebertoni.it/2023/10/06/xxxii-mostra-mercato-della-castagna-dal-13-al-16-ottobre-a-venasca

A Bossolasco la Proloco organizza per oggi, domenica 15, la castagnata, detta anche Chestnut food festival. Per tutta la giornata, in viale Bruno, sarà allestito il mercatino di artigianato e prodotti tipici. In piazza XX Settembre, dalle 12 sino al tardo pomeriggio, i volontari distribuiranno la tradizionale zuppa di trippa e ceci o di soli ceci e le caldarroste. Sarà anche possibile l’asporto. Per prenotare scrivere a proloco@visitbossolasco.it

Durante la giornata gli artisti della motosega, con Barba Brisiu, offriranno dimostrazioni dal vivo e alle 15.30 il gruppo Madamè proporrà un concerto che si annuncia come un viaggio nella musica popolare italiana. Un altro gruppo proporrà canti tradizionali nelle piazze e nelle vie del paese delle rose. In caso di maltempo tutte le iniziative si svolgeranno nel salone Giovanni Falcone, in località Col del sole. Info: https://visitbossolasco.it

Arriva anche a Santo Stefano Belbo l’Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, con una passeggiata solidale sull’itinerario della Musica. La camminata benefica, percorso di 6 chilometri adatto a tutti con una guida turistica, è in programma questa domenica, a partire dalle 14, con ritrovo in piazza Umberto I. Sono previsti una merenda sinoira all’agriturismo Ai Piacentini e il reading musicale dei Diavoli sulle colline. L’evento costa 8 euro (gratis fino a 12 anni): il ricavato andrà alla Fondazione per la ricerca sul cancro di Candiolo. Prenotazioni scrivendo a: turismo@santostefanobelbo.it. Si consiglia abbigliamento e scarpe adatti per il trekking.

Info: www.facebook.com/Comune.Santo.Stefano.Belbo

Il parco del castello di Monticello d’Alba ospita questo fine settimana la terza edizione di “The flairy market. La vita in campagna”, mercato di artigiani e produttori che espongono le loro creazioni di moda e design. Oltre al mercato, in paese si potrà passeggiare tra le chiese del centro storico e la pieve medievale di San Ponzio. Sul percorso saranno visitabili l’opera monumentale Frammenti di Valerio Berruti, Il bosco delicato di Sabrina Oppo nel centro storico e la suggestiva Sense of direction di Jessica Carroll sul poggio sovrastante San Ponzio. Appuntamento oggi con “Narrar castelli e vini”, visite al castello a cura di Turismo in Langa. Alle 10.30 sarà proposta una passeggiata sui sentieri del Roero e alle 15 si ripeterà “Territorio, cane e tartufo” di Tino Marolo, mentre alle 17.30 Luca Bianchini presenterà il libro “Le mogli hanno sempre ragione”. A pranzo sarà possibile consumare un picnic nel parco o nel ristorante Conti Roero.

Info: www.facebook.com/CastelloRoero

Questa domenica, 15 ottobre, si svolgerà a Diano d'Alba la passeggiata enogastronomica “Di sörì in sörì”. Ci saranno 6 tappe in cui si potranno degustare i vini dei produttori in accompagnamento con piatti tipici. Il costo è di € 55 per adulti e € 25 per ragazzi.

Info: www.facebook.com/cantinacomunalesoridiano

Oggi, 15 ottobre, a Roaschia è in programma la Mostra interprovinciale di ovini di razza frabosana e roaschina. Il programma prevede dalle 10, attività con pony e cavalli (prima messa in sella per bambini e adulti), incontro con gli alpaca, appuntamento con i muli di Luciano. Grazie al Consorzio della pecora frabosana-roaschina, ci sarà l’esposizione degli esemplari più belli di pecora roaschina. Alle 12.30, la Pro Loco di Roaschia e gli Alpini di Robilante organizzano un pranzo tradizionale con polenta, spezzatino, fonduta, vino e molto altro. Non mancheranno stand di hobbisti e venditori di formaggi e verdura, musica tipica, il gelataio con le sue crepes alla Nutella e, soprattutto, tanto divertimento. Info: www.comune.roaschia.cn.it

A Vicoforte questa domenica arriva la “Festa d’autunno”. In piazza Carlo Emanuele I, ci saranno le bancarelle del mercatino dell’artigianato, con i giochi di un tempo per i bambini al pomeriggio dalle 14.30 presso Casa regina. Alle 16, presso il monumento in piazza, Stefano Sicardi presenterà il suo ultimo volume “Misfatti in fiera”, dialogando con Vanni Badino e Claudio Bo.

Info: pagina Facebook associazione commercianti Vicoforte

Appuntamento a Cigliè per gustare la Cisrà, minestra di ceci preparata seguendo le istruzioni contenute in un’antica ricetta. Chi volesse assaggiarla deve raggiungere il paese questa domenica, in cui andrà in scena il 22° Itinerario d’Autunno. La pietanza sarà servita al coperto a partire dalle 12.30. Menù a 23 euro. Mangeranno la Cisrà anche i partecipanti al Giro delle Cappelle, camminata ad anello di circa 10 km con prenotazione obbligatoria. Alle 11.30 saranno inaugurati sia la mostra fotografica, che il mercatino di prodotti artigianali. Nel pomeriggio spazio alla musica: ad esibirsi, alle 15, il Taxi Downtown Trio con la partecipazione straordinaria di Sacca. Per tutto il pomeriggio la Cisrà potrà essere ordinata, dalle 16, al prezzo di 12 euro accompagnata da formaggio, dolce, acqua, vino. Info: pagina Facebook proloco Cigliè

Oggi, 15 ottobre, il borgo di Valcasotto si prepara ad accogliere la 9ª edizione della “Valcastagnata”, tradizionale castagnata organizzata dall’Associazione “Amici di Valcasotto” per far conoscere uno dei prodotti più tipici e apprezzati dell’autunno valligiano. La giornata inizierà con la Messa delle ore 9 presso la parrocchiale di San Ludovico, cui seguirà l’importante assemblea annuale riservata ai soci tesserati dell’Associazione turistica. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, inizieranno a ballare le “munde” preparate dai volontari accompagnate da un buon bicchiere di vino, musica e tanto divertimento. Info: www.facebook.com/amicidivalcasotto

Appuntamento a Farigliano in questo fine settimana con manifestazione dedicata a cibo e giochi. Oggi, dalle 10 alle 17.30, in piazza San Giovanni, ci sarà il gran finale con: “Ghita!”, la festa dei giochi tradizionali. Passeggiando nelle strade e nelle piazze di Farigliano sarà possibile assistere alle partite degli esperti o prendere parte a svariati giochi tradizionali: cerbottana, trottola, biglie e figurine, il gioco del ciliu, il lancio del merluzzo, il gioco delle ciape, e altri ancora. Tutte le info su: www.facebook.com/giocodellebije

In questo fine settimana a Lesegno si terrà la prima edizione di “Crin”, con incontri, musica, giochi, esposizioni, workshop, show cooking e laboratori dedicati al maiale. Il programma prevede per questa mattina un convegno e il taglio del nastro in piazza Cristina del Carretto. Durante la giornata sono in calendario degustazioni di prodotti tipici, esposizioni, mostre, giochi di una volta, spettacoli di circo e tanta musica con la Marching band Bandaradan. Lo show cooking, dalle 15.30 alle 17.30 è previsto nel ristorante Extrò, con gli chef Paolo Pavarino e Massimiliano Lembo, ed i laboratori di panificazione, pasticceria e insaccati dalle 11,30 alle 17.30.

Info: www.facebook.com/ProlocoLesegno e https://crin.it

Il Roero si prepara a vivere un nuovo emozionante appuntamento con la bicicletta d’epoca: La Roeroica, il quarto raduno Mtb Vintage che si terrà oggi, domenica 15 ottobre, alle 10 con partenza da America di Boschi a Pocapaglia. La manifestazione è dedicata a tutti coloro che amano la storia delle due ruote: quest’anno per partecipare occorre essere in sella a una Mtb Vintage antecedente l’anno 2000. Info: www.roeroica.com

Spettacoli e musica

Organizzata dalla Fondazione Fossano musica, la rassegna “Domenica musica” oggi alle 18 propone il concerto “Charlie Chaplin”, con gli Spilimbrass a Bra, presso l’Auditorium Gandino.

Info: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/spilimbrass

Alba music festival presenta “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, in occasione della Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. Oggi, domenica 15 ottobre, alle 11 nella chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba è in programma “La morte e la Fanciulla” con il Quartetto Maffei. L’ensemble, composto dagli archi di Marco Fasoli, Filippo Neri, Giancarlo Bussola e Paola Gentilin, eseguirà musiche di Schubert e Shostakovich..

Info: www.albamusicfestival.com

Giardini e castelli da visitare, arte e cultura

Ultimo fine settimana per poter visitare il giardino botanico a Villa Bricherasio, sulla collina tra Saluzzo e Manta. Il “Giardino di acclimatazione di Villa Bricherasio” è un’opera d’arte viva plasmata da Domenico Montevecchi, esperto botanico, in una zona dal microclima particolarmente mite. Il parco è diviso in tre distinte zone climatiche: quella della flora mediterranea, la zona temperata fredda e quella continentale. Nel giardino convivono 3.500 specie e varietà, spesso in modo del tutto inusuale, su un’estensione di 12.000 metri quadrati, creando un effetto suggestivo, soprattutto se si pensa che alcune delle piante qui presenti in natura si trovano a migliaia di chilometri di distanza tra di loro. Nelle zone dei laghetti si segnalano le piante acquatiche galleggianti, tra le quali va citata la Victoria amazonica. Questa specie è il pregio dei migliori orti botanici, ma normalmente viene coltivata solo in serra, mentre qui è possibile ammirarla all’aperto, con le sue foglie che raggiungono notevoli dimensioni.

Info: www.visitmove.it/giardino-botanico-di-acclimatazione-villa-bricherasio-saluzzo

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo e Craveri, a Busca il Castello del Roccolo. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli eventi su: www.castelliaperti.it

Questa domenica, 15 ottobre, dalle 10 alle 18 il centro di Monteu si animerà con la manifestazione “Roero segreto”. Monteu Roero diverrà palcoscenico di un ricco programma di proposte rivolte al pubblico di tutte le età all’ombra del castello. Si potranno conoscere i luoghi segreti e misteriosi del paese con visite guidate e narrate ricche di storia e leggenda. Ritrovo presso l’ala coperta di piazza Roma, proseguendo con la visita guidata al Castello dei Roero e alla Confraternita di San Bernardino. Ci sarà la possibilità di pranzare presso i locali turistici di Monteu Roero oppure picnic nelle aree attrezzate. Si potrà passeggiare sui sentieri tematici dell’Ecomuseo, effettuare ingressi accompagnati nei “crotin” antiche cantine sotterranee e tipiche del luogo, e alle cantine di vinificazione del Roero e Arneis con degustazioni. Info: https://belmonteu.it

Questo fine settimana tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti. Ecco le iniziative organizzate nella Granda.

A Caraglio e Valgrana si andrà alla scoperta del Medioevo, a Chiusa Pesio sarà possibile visitare il Castello Mirabello, la Certosa di Santa Maria, il Parco Naturale Marguareis, la correria della Certosa di Pesio e la sede del Parco Valle Pesio. Sono previste a Cortemilia passeggiate alla scoperta dei terrazzamenti e le visite al centro storico, al Museo diocesano e all’Ecomuseo.

A Savigliano si andrà alla scoperta di antiche dimore e giardini segreti e a Manta si visiterà il Castello. Info: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?search=cuneo

Una giornata all’insegna della storia a Montà, è in programma oggi, 15 ottobre, in occasione delle giornate di valorizzazione dei beni culturali. Per l’antica parrocchiale di Sant’Antonio e il castello, oggetto di recenti lavori di restauro, sono previste aperture straordinarie con visite guidate. Nell’antica parrocchia sarà possibile ammirare le opere restaurate, i video e le animazioni che hanno accompagnato le mostre “La giostra delle devozioni. Pale d’altare e religiosità dei laici a Montà in età moderna” (2022) e “Dall’eccellente mano del signor Raposo” (2020). L’edificio sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e si potrà usufruire di visite guidate gratuite. Sempre domenica, si svolgeranno visite guidate gratuite su prenotazione al castello, con un tragitto attorno all’edificio e all’interno del salone principale del maniero.

Info: www.ecomuseodellerocche.it/it

Oggi, 15 ottobre, per “Narrar castelli e vini®” appuntamento nel Castello di Serralunga d’Alba, dove i visitatori incontreranno, oltre alla guida del castello, il signore feudale dell’antica casata piemontese Pietrino Falletti, intento a dare disposizioni sulle coltivazioni dei suoi possedimenti, sulle pene previste per chi danneggia il raccolto e sull’economia di Serralunga. Al termine della visita sarà possibile degustare il vino di produttori locali.

Info: www.turismoinlanga.it/it/narrar-castelli-vini-2023

Prorogata fino al 29 ottobre l’apertura del Castello di Casotto, nel comune di Garessio. Per visite guidate è consigliata la prenotazione.

Info: https://kalata.it/esperienza/castello-di-casotto