Storie di montagna/82: Stefano, Viola e i capperi d’alta quota

Un cartello con scritto "qui capperi sotto sale" non può passare inosservato se ci troviamo a 920 m.slm e siamo in Piemonte!

Non potevo non raccontare la storia che custodisce questo piccolo paradiso perché, anche qui, c'è qualcuno che ha fatto un cambio di vita incredibile!

Stefano, originario della Valle Stura, la conosce bene e la vive da sempre. Studia come geometra e questo suo percorso lo porta a lasciare la casa dei suoi genitori per vivere in bassa valle e gestire il suo studio tecnico in Demonte (CN), piccolo paese montano vicino alla sua casa d'origine.