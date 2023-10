Calcio Serie D: ottava giornata nel girone A, Bra e Alba sconfitte

Disputata l'ottava giornata sui campi del girone A di Serie D.

Turno avaro di soddisfazioni per le squadre cuneesi, entrambe sconfitte.

L'Alba Calcio cade davanti al proprio pubblico per mano del Borgosesia, che si impone 3-1. Bra battuto, invece, nella sfida esterna in casa del Pont Donnaz per 2-1 (non basta ai giallorossi un gol di Musso).

Sugli altri campi roboante vittoria della capolista Alcione Milano, 5-0 sul campo della Sanremese.

I RISULTATI DELL'8^GIORNATA

Alba-Borgosesia 1-3

Chieri-Ticino 0-2

Chisola-Gozzano 3-0

Varese-Albenga 2-2

Derthona-Vogherese 3-2

Fezzanese-Asti 2-1

Ligorna-Vado 0-0

Pinerolo-Lavagnese 3-1

Pont Donnaz-Bra 2-1

Sanremese-Alcione Milano 0-5

CLASSIFICA

Alcione 19, Derthona, Chisola 16, Asti 14, Albenga, Varese 13, Vado 12, Ticino, Pinerolo, Sanremese, Borgosesia 11, Vogherese, Fezzanese 10, Bra, Gozzano, Alba, Ligorna 8, Lavagnese 7, Chieri 6, Pont Donnaz 5