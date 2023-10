Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Melendugno 3-1; Chiara Riparbelli: "Brave a rimanere concentrate contro un avversario ostico" (VIDEO)

Esordio casalingo vincente per la Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera ha superato in rimonta una coriacea Narconon Melendugno per 3-1. Le pumine hanno concesso ancora una volta troppi "regali" alle avversarie, soprattutto nel primo set, ma poi sono riuscite a migliorare in tutti i fondamentali, raggiungendo così l'obiettivo della vittoria piena. Tra le migliori in campo la statunitense Kristin Lux (19), Agata Tellone e Chiara Riparbelli (12). Ecco la centrale pugliese ai nostri microfoni: