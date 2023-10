Volley A2/F: Kristin Lux illumina la strada del Puma e la Lpm Bam Mondovì supera il Melendugno per 3-1

Missione compiuta per la Lpm Bam Mondovì, che pur faticando ha la meglio di una coriacea Narconon Melendugno per 3-1. Le pumine hanno commesso molti errori in attacco, soprattutto ad opera di Clara Decortes, meno efficace del solito ad inizio match, ma tornata a spingere nel momento topico del match. A risollevare le sorti delle pumine sono state soprattutto le ottime prove della centrale Chiara Riparbelli (12) e quella della schiacciatrice Kristin Lux (1), riscattatasi alla grande dopo la prova opaca di Olbia.

Molto bene, invece, la fase difensiva del Puma, con una Agata Tellone in versione pigliatutto. I complimenti, però, vanno anche alla formazione salentina, che ha lottato con grande determinazione. Nella squadra di coach Napolitano da segnalare la buona prova di Rachele Rastelli (15) e Fabiana Antignano (9).

PRIMO SET: le pumine si portano subito sul 2-0, ma si lasciano recuperare sul 2-2. Ace di Santiago e ancora parità sul 4-4. La portoricana del Melendugno mette scompiglio nella ricezione delle pumine e le salentine vanno a condurre 4-6. Ace per Pizzolato e nuova parità. Le ospiti continuano a lottare con grande determinazione. Dopo l'ace di Esposito si arriva sul 9-13 e coach Gazzotti non può fare altro che chiamare il time-out. Padrone di casa ancora in difficoltà. Il vantaggio ospite sale ancora e arriva a +6 sul 12-18. Due punti recuperati dal Puma e sul 16-18 arriva il time-out di coach Napolitano. Doppio ace di Kristin Lux. Fallo di posizione fischiato per la Lpm. Sul 19-22 coach Gazzotti sfrutta il secondo time-out a disposizione. La Narconon conquista tre set-point sul 21-24. Due punti recuperati dalle pumine, ma al terzo tentativo arriva il punto che chiude il parziale sul 23-25. Pugliesi avanti.

SECONDO SET: si riparte con il punto sottorete di Veronica Allasia. Le pumine spingono sull'acceleratore e vanno a condurre sul 4-1. Coach Napolitano chiama il time-out. La mossa produce la conquista di un break per la formazione ospite. Si torna in parità sul 5-5. Kristin Lux sembra in giornata di grazia e dopo un ace porta la Lpm sul 10-6. Pronta risposta del Melendugno, che sfrutta le imprecisioni in attacco delle pumine per arrivare a una sola lunghezza dal Puma. Ancora parità sul 14-14 e time-out chiesto da coach Gazzotti. Le pumine si riportano avanti e sul 18-15 questa volta è Napolitano a chiedere il time-out. Ace di Chiara Riparbelli ed Lpm sul 22-19. Con la centrale pugliese al servizio le pumine si portano sul 24-19 e la pipe di Lux chiude il set sul 25-19. Parità ristabilita.

TERZO SET: muro vincente del Melendugno. Buon momento delle pumine, che sembrano aver superato le difficoltà iniziali. Ace di Kristin Lux e punteggio di 10-5. Time.out chiesto da coach Napolitano. Ancora un ace per le pumine, questa volta lo mette a segno Chiara Riparbelli per il 13-7. Le padrone di casa commettono meno errori e volano a +7. Le salentine provano a restare in scia delle avversarie e sul 15-11 arriva il time-out di coach Gazzotti, che si ripete poco dopo sul 18-15. La Narconon torna a fare paura e si avvicina a una sola lunghezza della Lpm sul 21-20. Dopo due miracoli difensivi arriva il muro di Decortes che vale il 24-21. La Lpm sfrutta il terzo set-point grazie al primo tempo vincente di Valeria Pizzolato per il 25-23. Pumine avanti.

QUARTO SET: si riprende con l'ace di Fabiana Antignano. Melendugno avanti 1-3. La Lpm riprende il passo e ritrova la parità sul 5-5. L'equilibrio permane sull'11-11. Le padrone di casa provano a mettere la freccia portandosi sul 14-12, ma le avversarie non mollano e ritrovano la parità. Sul 17-17 coach Gazzotti vuole mettere le cose in chiaro e chiama il time-out. Il Puma spinge e si porta sul 22-19. Nuovo time-out per la panchina pugliese. Sul 24-21 arrivano tre match-point. Melendugno non molla e annulla le prime due chance monregalesi. C'è ancora il tempo per un time-out chiesto da Gazzotti. Al rientro in campo arriva il punto di Kristin Lux per il definitivo 25-23. Vittoria del Puma!