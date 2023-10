Volley A2M. Cuneo dà prova di carattere a Grottazzolina, ma il match è della Videx che vince 3-1

Non parte con il piede migliore l’avventura nel campionato di serie A2 per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: la partita d’esordio finisce nelle mani dei padroni di casa della Yuasa Grottazzolina, che chiudono il conto con gli avversari in 4 set (25-19/25-17/25/30-32/26-24).

Ma Cuneo c’è. Ci sarà da lavorare, questo è pacifico, ma la reazione psicologica avuta ad una situazione oggettivamente pesante dopo i primi due set e mezzo, è la risposta più convincente che i ragazzi di Matteo Battocchio potessero fornire in questa gara.

Grottazzolina è una delle squadre più difficili da affrontare del campionato, figuriamoci alla prima giornata ed in casa loro. Così è stato. Messa sotto da un servizio rognoso, la seconda linea cuneese ha faticato a prenderne le misure, con il risultato che Daniele Sottile in avvio di partita ha potuto contare solo sul gioco al centro nelle poche occasioni in cui la palla gli è arrivata fra le mani in modo perfetto. I due centrali hanno risposto presente: strepitoso Codarin bene Volpato.

È stato l’attacco sulle bande che ha faticato ad ingranare. Mad Jensen ha giocato una partita dai due volti: prima parte difficoltosissima, poi ha preso le giuste misure e ha finalmente fatto intravedere quale possa essere il suo potenziale.

Così così Andreopouolos, che ha lasciato il campo ad un buonissimo Gottardo dalla metà del secondo set. Bene capitan Botto, soprattutto nel finale. Buone cose anche dal libero Staforini.

Dall’altra parte della rete inarrestabile Nielsen, ma la miglior partita l’ha giocata Fedrizzi. Bene anche il libero, il cuneese Andrea Marchisio.

Il rammarico più grande per la Puliservice Acqua S.Bernardo è quello di non essere riusciti a portare la partita al tie break, ma la strada da percorrere è lunghissima e la squadra, nonostante torni dalle Marche senza punti, ci è apparsa solida e compatta. Tempo al tempo.

IL MATCH

Nel primo set del campionato Daniele Sottile fatica a trovare dei punti di riferimento. La ricezione tiene bene solo nella prima parte e il palleggiatore imbecca i suoi centrali: Codarin e Volpato passano con regolarità, ma quando il servizio di grottazzolina diventa più preciso ed efficace la situazione per Cuneo si complica. L’opposto Jensen non trova sbocchi e dal 6-6 la Yuasa scappa 11-8 sul turno al servizio mdi Fedrizzi. C’è una reazione dei piemontesi, che impattano a 11 con un ace del danese, ma poi i padroni di casa dominano e chiudono agevolmente 25-19 su fallo di Andreoupoulos che pesta la linea di fondo al servizio.

Tutto di marca marchigiana anche il secondo set. Il leit motiv è lo stesso: Grottazzolina batte bene, Cuneo fa fatica e Sottile non trova mani pesanti in grado di mettere giù la palla. Subito avanti 4-1, la Yuasa vede da vicino i piemontesi solo sul 6-6 nel solito turno al velenoso al servizio di Sottile, poi cambia la marcia e vola verso la conquista del parziale. Sull’11-7 Andreoupoulos lascia il posto a Gottardo, ma il giovane schacciatore non passa e a sua volta si prende il muro del 12-7. Altra girandola di cambi per Battocchio sul punteggio di 19-11, quando chiama in causa anche il secondo palleggiatore Colangelo al posto di Sottile. Il set si chiude 25-17.

È nel terzo set che viene fuori il carattere degli uomini di Battocchio. Subito sotto 3-0, poi addirittura 14-7, i cuneesi non mollano e dopo aver finalmente trovato l’apporto del loro opposto cambiano l’inerzia del match. Sottile finalmente non ha più solo i centrali al quale affidarsi (Codarin strepitoso), così Grottazzolina va in affanno. Aggancio a 16 e sorpasso 16-17 con Botto. Il set si decide sui due turni al servizio del palleggiatore di Cuneo: la sua battuta flot, insidiosissima, manda in tilt la ricezione avversaria e Cuneo con un muro arriva per prima al set ball (23-24). Grottazzolina ha la forza di ribaltare la situazione e giocarsi due match ball, puntualmente annullati. Torna al servizio Sottile ed il set si chiude 30-32. Partita riaperta.

La partita ora ha cambiato faccia. Cuneo è cresciuta al servizio, la ricezione avversaria subisce e la prima linea non è più efficace come in avvio di partita, così come Fedrizzi meno micidiale in battuta. Il set è equilibratissimo. Nonostante un primo break piemontese (4-6), i marchigiani impattano a 7, poi si gioca praticamente sul cambio palla fin quando Gottardo ritrova il +2 cuneese sul 18-20. Tensione alle stelle: dopo uno scambio lunghissimo Mattei ferma Codarin a muro per il 22-22, poi è Fedrizzi a decidere le sorti dell’incontro con due punti personali da capolavoro: 26-24 e 3-1 per la Videx