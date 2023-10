Volley A2M. Grottazzolina-Cuneo 3-1, Matteo Battocchio: "I ragazzi sono stati dei leoni" (VIDEO)

"Sono molto contento, i ragazzi sono stati dei leoni". Sta tutta in questa frase la soddisfazione di coach Matteo Battocchio al termine della gara di Grottazzolina, nonostante la sconfitta.

"Hanno fatto la cosa più importante e difficile - continua il tecnico -, che era riaprire la partita, giocandocela poi punto a punto. Poi abbiamo sprecato molte opportunità: nel terzo ci è andata bene e nel quarto no. Onestamente mi sarei aspettato una partita così dall'inizio alla fine".

Tensione dell'esordio? "Forse ci è mancata un po' di spavalderia. Un po' di tensione si, ma anche qualche scoria di troppo. Ma se i primi due set sono serviti per reagire in questo modo nel terzo, forse abbiamo capito anche delle cose su noi stessi".

L'allenatore lancia un appello al pubblico di Cuneo in vista dell'esordio in casa di domenica prossima 22 ottobre contro Ravenna, altra grande favorita del campionato: "Abbiamo visto quanta differenza può fare il pubblico. Quello di Grottazzolina è stato strepitoso. Spero che anche noi avremo lo stesso tifo, abbiamo davvero bisogno di un pubblico che venga ad aiutarci a vincere come stasera hanno fatto loro".