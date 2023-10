Volley maschile A3: Savigliano parte alla grande e schianta Mirandola 3-0

Il Monge-Gerbaudo Savigliano parte con il piede giusto e, di fronte al festante pubblico di casa, regola con un netto 3-0 lo Stadium Mirandola, trovando i primi tre punti stagionali nella Serie A3 Credem Banca 2023-24.

Al PalaSanGiorgio, Simeon mette subito in mostra i nuovi acquisti arrivati in estate: Rossato, che garantisce continuità in corso d’opera, e Van De Kamp, a tratti incontenibile in fase offensiva. Tutti i parziali hanno un comune denominatore: Mirandola parte sempre meglio, trova anche un buon vantaggio, ma il Monge-Gerbaudo rientra e la spunta sempre con la forza del gruppo.

I sestetti iniziali

Per la prima dell’anno, coach Simeon propone la diagonale Pistolesi-Rossato, capitan Dutto e Rainero al centro, Galaverna e Van De Kamp in banda. La novità è il libero fisso Rabbia. Mescoli risponde con l’esperto Quartarone in palleggio, Bevilacqua opposto, Rossatti e l’ex Nasari schiacciatori, Matteo Canossa e Riccardo Rustichelli al centro. Libero Matteo Rustichelli.

Primo set

Bevilacqua dà il benvenuto in Italia a Van De Kamp trovando su di lui l’ace dell’1-0. Savigliano inizia poi a macinare gioco, ma resta sempre dietro e gli ospiti prendono il largo attorno a metà set, portandosi sul 9-13 con tre punti consecutivi. Simeon si gioca il primo time-out dell’anno e al rientro in campo i suoi, pur faticando, rialzano la testa, riportandosi a -1: 15-16 con una diagonale devastante di Van De Kamp, che costringe Mescoli a fermare il gioco. Sul 16-17, Simeon inserisce Calcagno in battuta e sulla sua prima giocata, una palla contesa Rossatti-Rossato costringe il direttore di gara a un lungo video-check su richiesta dei padroni di casa. La scelta paga e Savigliano impatta, trovando poi il primo vantaggio con Van De Kamp. Mescoli gioca il secondo time-out, ma al rientro Bevilacqua spara fuori: 19-17. Sul 22-20 per il Monge-Gerbaudo, dentro Carlevaris per Dutto al servizio. Dentro anche Bombardi per Riccardo Rustichelli tra gli ospiti, ma i padroni di casa trovano due punti consecutivi con un muro di Rainero e un attacco di Rossato e si guadagnano quattro set-point. Ne basta uno, perché la diagonale di Bevilacqua è out: 25-20 e primo set per Savigliano.

Secondo set

Qualche imprecisione di Savigliano all’alba del set consente a Mirandola di scappare: un muro di Bevilacqua vale il doppiaggio sul 4-8. Due punti consecutivi di Van De Kamp e un doppio tocco di Canossa riportano i piemontesi sotto (9-10). Un’incomprensione tra Rossato e Pistolesi fa nuovamente prendere il largo ai gialloblu: 9-13 e time-out Simeon. Savigliano torna di nuovo meglio in campo e rientra, con l’ace di capitan Dutto che vale il pareggio a 14. Sul 17-17 Mescoli ferma il gioco. Al rientro Bevilacqua mette out un lungolinea e poi lascia il posto ad Albergati. Rainero mette a terra un gran primo tempo per il 20-18 e poi esce per Calcagno, dentro nuovamente al servizio. Il nastro aiuta il ragazzo della “cantera”, che trova l’ace e il primo punto stagionale (21-18). Nuovo time-out Mirandola. Mescoli inserisce Bombardi in battuta, ma Dutto trova il primo tempo del 22-19. Time-out Savigliano e al rientro un errore in battuta di Albergati e il muro di Pistolesi regalano nuovamente quattro palle-set. Lo stesso Albergati ne annulla due, ma Rossatti mette out il servizio e il Monge-Gerbaudo trova il primo punto dell’anno: 25-22.

Terzo set

Come nei due parziali precedenti, Mirandola parte meglio, portandosi ancora una volta sul massimo vantaggio di +4 (3-7), prima del rientro di Savigliano, che recupera un punto alla volta, fino al -1 con un tocco facile di Dutto dopo un bel servizio di Rainero (8-9). Time-out Stadium. Le squadre questa volta viaggiano a braccetto. Savigliano trova una buona serie con due muri consecutivi di Van De Kamp e Galaverna (12-12). Un ace di Bombardi riconsegna il +2 agli ospiti: 14-16 e time-out Simeon. Savigliano insegue, ma è un muro di Pistolesi su Rossatti a fare 18-18, seguito dall’ace di Rossato (19-18). Sul 22-22, Simeon ferma il gioco per la seconda volta e sono due punti consecutivi di Rossato a regalare ai padroni di casa due match-point. Time-out Mescoli. Al rientro, però, Mirandola trova due punti: 24-24 e si va ai vantaggi. Ci pensa Galaverna: schiacciata del nuovo match-point e ace per chiuderla. 26-24 e può partire la festa saviglianese.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato subito Auke Van De Kamp, decisivo con ben 17 punti.

Il top scorer, però, è Luca Rossato, che a fine match commenta: “Siamo felici, perchè speravamo in un inizio di questo tipo. Siamo partiti un po’ a rilento nei tre set, ma poi è emersa la qualità e la forza del gruppo. Dobbiamo continuare a lavorare, anche per migliorare l’intesa, ma la strada è quella giusta”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Stadium Mirandola 3-0

Parziali: 25-20, 25-22, 26-24

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Rossato 19, Van De Kamp 17, Galaverna 10, Rainero 3, Dutto 3, Rabbia (L1); Calcagno 1, Carlevaris; N.E. Gallo (L2), Quaranta, Brugiafreddo, Tuarkaj. All. Simeon.

Stadium Mirandola: Quartarone 2, Bevilacqua 6, Nasari 7, Rossatti 9, Rustichelli R. 3, Canossa M. 5, Rustichelli M. (L); Albergati 5, Bombardi 3, Scita; N.E. Gozzi (L2), Capua, Schincaglia, Scaglioni. All. Mescoli.Durata set: 30’, 27’, 28’