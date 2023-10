A Sinio lavori di asfaltatura per 60 mila euro. Progettati importanti interventi sul Talloria

Sono diversi i lavori pubblici che stanno interessando il comune di Sinio: il principale ha riguardato l'asfaltatura della strada, il Bricco del Gallo, che va a Roddino.

Gli interventi, realizzati, grazie all'intervento del Ministero dell'Interno, sono costati 60.000 euro. In via Bricchi, in concomitanza con l'edificio scolastico, sarà inserita della segnaletica verticale per aumentare la sicurezza. Piazza Marchisio d'Olindo e piazza Fontanette saranno, invece, presto interessati da lavori per la creazione di parcheggi.

In fase di progettazione un importante lavoro lungo il torrente Talloria, col taglio della vegetazione e il rifacimento spondale nell'alveo, in località Borgonuovo. Si tratta di lavori di massima urgenza dopo la bomba d'acqua dello scorso 18 giugno. La Regione è intervenuta con un contributo di 50.000 euro.