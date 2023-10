Cuneo, 25 anni di collaborazione tra ospedale e AIL: nel 2022 donati 140mila euro in strumentazione

Sono 140.000 gli euro donati dall'AIL Cuneo all'ospedale S.Croce e Carle nella forma di strumentazioni per i reparti di Ematologia e Radioterapia: interventi che l'associazione ha concretizzato assieme al SIMT, alla Fondazione CRC, ai reparti stessi e ad alcuni privati, cuore di una collaborazione che proprio in questi giorni fa segnare i suoi primi 25 anni di vita.

“ Senza le associazioni il lavoro quotidiano del nostro ospedale sarebbe molto più complesso – ha commentato Tranchida nel proprio intervento - . Specie senza quello dell'AIL, che ci aiuta da decenni ormai non solo dal punto di vista economico ma anche in quello organizzativo e coordinativo, dimostrandoci sempre vicinanza e sostegno ”.

La presidente Rubino ha indicato come, negli ultimi quattro anni, il supporto di AIL alla struttura ospedaliera cuneese si sia sostanziato in un'iniezione di 454.000 euro totali, di cui 219.000 solo in strumentazione.