Al Caffè Letterario di Bra è magia con il Mago Sales, finalmente dal vivo!

Non c’è trucco e non c’è inganno! Il Caffè Letterario di Bra lascia la piattaforma online e torna in presenza di pubblico dopo gli anni volati via causa pandemia (il Covid, ricordate?). Allora preparatevi, perché direttamente dal Museo della Magia di Cherasco arriverà alla libreria Crocicchio (via Fratelli Carando 8), niente di meno che il Mago Sales, al secolo don Silvio Mantelli, che presenterà il suo libro “Il rischio di essere felici”.

In copertina la foto di un gruppo di ragazzi conosciuti nel suo viaggio in India, uno dei tanti, perché ogni viaggio, per lui, è una vita in più da vivere. Da molti anni e in decine di paesi in tutto il mondo, il maestro di Arturo Brachetti e di altri noti illusionisti, intrattiene con le sue magie migliaia di bambini, sempre affascinati dai suoi trucchi sbalorditivi.

Prete per vocazione e mago per passione, il salesiano originario di Novello piace per quel suo modo di far divertire innocente, dovuto a giochi di prestigio dall’efficacia eterna, che regalano sorrisi e richiamano alla solidarietà.

Nelle 250 pagine del volume si racconta la sua vita e molto altro ancora che potrete scoprire giovedì 19 ottobre, insieme a Silvia Gullino nella manifestazione che dal 2018 anima la città della Zizzola, nel segno della cultura.