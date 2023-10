Andrea Ponta è il nuovo direttore generale di COGESI: "Ora completiamo il processo di organizzazione del consorzio"

L’Assemblea dei soci di COGESI scrl, nella seduta del 27.9.2023, ha deliberato, in accordo con ACDA Spa, il distacco a tempo parziale dell’attuale Direttore Generale di ACDA spa -ing. Andrea Ponta - presso la sede operativa della società consortile, ove svolgerà le medesime funzioni in favore di COGESI.

L’ingegner Ponta possiede una lunga esperienza professionale di direzione, maturata sia in contesti privati che pubblici, ricoprendo ruoli decisionali e di responsabilità sempre crescenti.

“Il Direttore Generale, al quale rivolgiamo i migliori auspici per lo svolgimento dell’incarico - informa il Presidente di COGESI Emanuele Di Caro - ha preso servizio dall’inizio del mese”.

“Sono grato per la fiducia accordatami dal CdA e dai Soci di CO.GE.SI. - informa l’ing. Ponta - e vorrei garantire fin da ora la mia volontà a lavorare per continuare e completare il processo di organizzazione del Consorzio in modo che possa rispondere sempre meglio alle attese e alle indicazioni espresse dai Soci e dall’Ente d’Ambito”.