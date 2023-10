Bra: al multisala Impero torna Cineclub, la rassegna dei film d’autore per tutte le età

Il sogno dei cinefili sarà finalmente realizzato. All’I mpero di Bra torna il Cineclub. Ogni mercoledì tutti in sala per quella che ormai è un’autentica istituzione.

La rassegna propone un cartellone ricco di film, selezionati dalle più importanti kermesse cinematografiche mondiali. Ad un prezzo super accessibile: 40 euro per 10 film in abbonamento e singolo film a 6 euro.

Spiega la titolare Stefania Burlando : "La nostra proposta prevede la proiezione di film veramente bellissimi, che raccontano nuove culture, con sguardi e narrazioni inedite. Molti titoli destinati a tutti coloro che amano in un film la possibilità di imparare, conoscere ed approfondire o anche solo emozionarsi".

Il primo appuntamento al buio è il 18 ottobre con “Il Caftano Blu”, diretto da Maryam Touzani. È la storia di Helim e Mina, una coppia sposata che insieme gestisce un negozio di caftani tradizionali a Salé, una delle medine storiche del Marocco. Avendo molti clienti e per lo più esigenti, i due decidono di assumere un aiutante, un giovane apprendista, che sembra avere del vero talento per le vendite. L’arrivo del ragazzo, però, inizia a minare l’equilibrio della coppia. Tranquilli che non vi toglierò il piacere di scoprire la trama, tantomeno il finale.