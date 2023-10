Bra, le Sorelle Clarisse invitano al “Sabato della Parola”

«Perché ci sia una comunità cristiana è indispensabile che ci sia un ascolto costante della Parola di Dio, che continua a parlarci in modo vivo e sbocci in un dialogo personale e comunitario con il Signore che parla…».

Gli appuntamenti sono in calendario presso la chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3) ogni terzo sabato del mese alle ore 20.45 e osserveranno le seguenti date: 21 ottobre; 18 novembre; 16 dicembre. E poi nel 2024: 20 gennaio; 17 febbraio; 16 marzo; 20 aprile. Un tempo utile all’ascolto della Parola, alla preghiera e alla riflessione per non dimenticare la vita quotidiana e tutto quello che l’accompagna. Da provare per credere.