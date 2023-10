Giornata alimentazione, Coldiretti: a Cuneo iniziativa salva spesa di Campagna Amica

Le famiglie tagliano la spesa alimentare nel carrello a causa della crescita record dei prezzi che ha ridotto il potere d’acquisto, con un effetto a valanga sull’intera filiera agroalimentare, e Campagna Amica mette in campo un’iniziativa “salva spesa” con il Forum Famiglie Cuneo al mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo. È quanto evidenzia la Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione che si celebra oggi, 16 ottobre.

Secondo i dati ISTAT sul commercio al dettaglio nei primi otto mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il caro prezzi ha tagliato del 4,5% le quantità di prodotti alimentari acquistate quest’anno dalle famiglie che sono però costrette a spendere comunque il 6,9% in più a causa dei rincari determinati dall’inflazione.

La situazione di difficoltà – sottolinea Coldiretti Cuneo – è resa evidente dal fatto che volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +9,5% nel periodo gennaio-agosto nelle vendite in valore, il più elevato tra gli scaffali del dettaglio. Spinti dai rincari, i consumatori orientano le proprie spese su canali a basso prezzo – spiega Coldiretti Cuneo – rinunciando anche alla qualità, vanno a caccia di promozioni e cambiano punti vendita alla ricerca dei prezzi più bassi per i diversi prodotti.

In più, sono oltre 3,1 milioni le persone che in Italia hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari, secondo l’analisi Coldiretti su dati del Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti (FEAD). L’indigenza alimentare riguarda sia i paesi poveri che quelli ricchi come l’Italia dove il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare – stima Coldiretti – ha superato quota 630.000, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiunti 356.000 anziani sopra i 65 anni.

Alla luce di questa situazione Coldiretti Campagna Amica, in collaborazione con il Forum Famiglie Cuneo, ha messo in campo una nuova iniziativa “salva spesa” omaggiando 2 chili di mele Made in Cuneo ad ogni famiglia in possesso della carta F6G (www.cartaf6g.it) validata dal rispettivo Comune di residenza, che si reca nei sabati di ottobre al mercato contadino di Campagna Amica in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15 bis (angolo giardini Fresia, ex zoo).

“Un piccolo gesto per dimostrare la nostra vicinanza e il nostro sostegno concreto alle famiglie messe in difficoltà dal caro spesa, per aiutarle a ‘raffreddare’ il carovita che pesa, oltre che sulle imprese, sulle tasche dei cittadini” evidenzia il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“Abbiamo scelto le mele – spiega il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu – perché sono un prodotto di consumo quotidiano nel paniere delle famiglie, ma anche perché vogliamo garantire ai bambini, ai ragazzi e ai loro genitori il consumo di un frutto del nostro territorio, stagionale, genuino e di alta qualità”.

L’iniziativa salva spesa al mercato contadino di Campagna Amica è valida nei sabati di ottobre, dalle ore 8 alle ore 13.