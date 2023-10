Il convegno di Cia Cuneo su montagna e turismo lancia alcune possibili strategie da percorrere

“Per promuovere la montagna il turismo è fondamentale, ma da solo non basta. Bisogna che gli Enti pubblici collaborino tra di loro e con gli imprenditori privati nella realizzazione dei progetti e servono infrastrutture e servizi per mantenere le persone ad abitare e a lavorare nelle Terre Alte. Ma anche per attirare nuovi residenti. Rendendo le aree in quota fruibili e ricche di opportunità”.

Sono i due concetti emersi durante il convegno “Montagna: turismo…da vivere”, allestito da Cia Cuneo nell’ambito delle iniziative previste dalla 24ª Fiera Nazionale del Marrone: rassegna organizzata con il coordinamento del Comune capoluogo della “Granda”. L’incontro si è svolto nello Spazio Incontri della Fondazione Crc, di fronte al numeroso pubblico di autorità, imprenditori agricoli e di alcune classi degli Istituti Agrari Virginio Donadio di Cuneo e Umberto I di Alba. Dopo i saluti istituzionali portati dalla sindaca del capoluogo, Patrizia Manassero, la tavola rotonda, moderata dal giornalista Mario Bosonetto, si è articolata in due momenti: il tavolo tecnico e quello politico.

Il tavolo tecnico

Il presidente provinciale di Cia Cuneo, Claudio Conterno: “Per l’agricoltura è un momento molto difficile. Per questo motivo il 26 ottobre ci sarà una giornata di mobilitazione della Cia a Roma. Bisogna garantire il reddito alle aziende, ma gli imprenditori devono poter sostenere il loro lavoro senza contributi a pioggia. In quale modo? Attraverso il mercato che paghi il prodotto quanto vale e con servizi sul territorio che funzionino. A maggior ragione in montagna, dove su questi aspetti è necessario seminare molto di più. Staccandosi dai campanilismi”.

Il presidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) Piemonte, Roberto Colombero: “La responsabilità dello spopolamento delle Terre Alte è di quanti, negli ultimi 50 anni, in quei territori ci hanno abitato e lavorato e li hanno amministrati. La montagna e il turismo in montagna hanno un futuro se in quelle aree si crea comunità fra tutti, se il territorio è vivo e riesce ad attrarre le persone fornendo loro i servizi che servono poi anche ai visitatori. Per rispondere alle sfide occorre cambiare la mentalità”.

Il presidente del Gruppo Azione Locale (Gal) Terre Occitane, Aurelio Blesio: “I Gal gestiscono una piccola parte delle risorse dello Sviluppo Rurale e stanno facendo la loro parte, valorizzando le peculiarità di un territorio molto differenziato. Bisogna fare comunità, integrando i diversi settori produttivi e le tante proposte turistiche. Offrendo un pacchetto di paesaggi incantevoli e di eccellenze agricole, artigianali e commerciali”.

Il direttore del Gal Valli Gesso Vermenagna Pesio, Michele Odenato: “Per tanti anni, in montagna, anche tra i Comuni, ha prevalso l’idea dell’individualismo nel governo del territorio. Unire le tante realtà è difficile, ma è l’unica strada percorribile. E va affrontato ai livelli istituzionali più alti attraverso regole che, pur garantendo alle diverse aree il mantenimento delle loro identità, permettano di realizzare percorsi di promozione e valorizzazione condivisi. Il turismo funziona se il turista trova esperienze e luoghi vivi. E’ necessario cambiare marcia, mettendosi insieme non per sopravvivere ma per rilanciare”.

Il tavolo politico

Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte: “L’abbandono delle aree rurali e montane non è un problema dell’agricoltura e della montagna, ma un problema dell’intero Paese. Bisogna cambiare la rotta: le Terre Alte non vanno più viste come un problema, ma come un’opportunità. Costruendo luoghi da abitare e non solo luoghi per divertirsi e per trascorrere momenti di vacanza”.

La deputata e vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Gribaudo: “In questi anni la politica, ha smesso di fare la politica. Invece, deve mettere in campo una prospettiva per il futuro. Sono necessarie riforme e investimenti attraverso scelte coraggiose. Serve una classe dirigente che raccolga le richieste dei cittadini e del territorio, cercando di unire le forze e costruendo il senso di appartenenza e di comunità a partire da quanto abbiamo, dai nostri valori e dalle nostre tradizioni. Il Piemonte è il cuore dell’Europa: bisogna unire visione, priorità e strategie per costruire nuove opportunità. C’è un ritorno alla montagna che, però, va accompagnato senza impiegarci dieci anni nel percorso di programmazione e facendo capire che le Terre Alte non sono un parco giochi”.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Bongioanni: “Il turismo in Piemonte è fatto di molti aspetti. Così come sul territorio regionale ci sono tante montagne che hanno caratteristiche diverse. Nella programmazione bisogna differenziare tra area e area: ognuna con la propria dimensione e identità. Però, si possono attuare Leggi, come si dovrebbe fare per le Aziende Turistiche Locali, che promuovano i territori non più per confini ma per tipi di prodotti. Anche questo è un modo di unire”.

La sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero: “E’ necessario costruire un confronto aperto tra gli Enti pubblici locali, ponendo mano alla loro riorganizzazione istituzionale. In modo che possano rispondere ai cittadini. Nella “Granda” abbiamo 247 Comuni e nessuno ce la può fare da solo. Neanche Cuneo. Sin dall’inizio del nostro insediamento, nel 2022, abbiamo individuato tra le vocazioni della nostra città quella del capoluogo che guarda verso le montagne. Abbiamo iniziato subito a lavorare con le valli, individuando un percorso che, però, ci vede impegnati tutto l’anno. In un reciproco clima di armonia e di confronto costruttivo. La Fiera del Marrone sta andando sempre di più in questa direzione. E proprio in questi giorni abbiamo ottenuto il riconoscimento di Cuneo Città Alpina 2024: un’ulteriore occasione per promuovere il nostro territorio nel suo insieme”.

Cia e Consorzio Birra Origine Piemonte in Fiera

Cia Cuneo ha partecipato alla Fiera Nazionale del Marrone con un’area espositiva in piazza Galimberti (prodotti agricoli) e un’altra in piazza Virginio (birra agricola e castagne) nelle quali gli associati hanno promosso le eccellenze frutto del loro lavoro quotidiano. Inoltre, nello stand istituzionale dell’organizzazione, sempre in piazza Galimberti, il Consorzio Birra Origine Piemonte si è presentato ai visitatori della Fiera e ha proposto la degustazione delle birre prodotte dalle aziende consorziate.

“Spiga d’Oro” e borse di studio

La consegna dei riconoscimenti e delle borse di studio è stata coordinata dal direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone, insieme ai vicedirettori, Daniela Destefanis e Filomena Sammarco. La “Spiga d’Oro” è la targa conferita ogni anno ai rappresentanti dell’organizzazione che, attraverso il loro lavoro, si sono impegnati a far crescere il mondo agricolo. Nel 2023, i premi sono andati al già presidente di Cia Cuneo, Gianfranco Falco, e all’ex presidente di Cia Piemonte, Lodovico Actis Perinetto. Le borse di studio intitolate a “Mauro Viara”, “Marzia Serasso” e “Valentina Masante” le hanno ricevute cinque allievi degli Istituti Agrari Virginio Donadio di Cuneo e Umberto I di Alba, che si sono distinti per i loro meriti scolastici: Anna Chesta; Lorenzo Isaia; Beatrice Tallone; Riccardo Scanavino e Simone Castellengo. Un modo per ricordare tre persone importanti per la Cia Cuneo e saldare ulteriormente il legame già forte tra l’organizzazione agricola e le due Scuole.