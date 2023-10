In autunno serie di visite gratuite alle collezioni del Museo Diocesano di Cuneo

Nell'autunno 2023 il museo diocesano propone una serie di visite gratuite alle collezioni insieme ai curatori e ad un interprete LIS, per promuovere la cultura dell'inclusione e lanciare la nuova video-guida del museo in Lingua dei Segni Italiana.

Le visite sono aperte a tutti, avranno la durata di circa un'ora e termineranno con un piccolo rinfresco per condividere insieme l'esperienza vissuta. Gli eventi sono gratuiti e sono resi possibili dal sostegno della Fondazione CRT in collaborazione con la Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici di Piemonte e Valle d'Aosta. La partecipazione è libera ma i posti sono limitati, è pertanto consigliata la prenotazione tramite i link sottostanti.

DATE E ORARI

Sabato 21 ottobre 2023 | ore 10:30

Domenica 12 novembre 2023 | ore 16.00

Domenica 19 novembre 2023 | ore 16.00