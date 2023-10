Lions Club Bra Host: visita ufficiale del Governatore del Distretto 108 Ia3, Oscar Bielli

"Siamo fiumi che confluiscono nello stesso mare". È il motto del Governatore Oscar Bielli, in visita venerdì 13 ottobre a Lions Club Bra Host, Bra del Roero e Leo Club Bra.

L’annuale appuntamento con la più alta carica del Distretto, che comprende, oltre i Club del Piemonte sud occidentale, anche quelli della Liguria di ponente (Distretto 108 la3), ha lo scopo di verificare il buon operato dei Club e di rinnovare l’impegno di servizio nell’Associazione presente in oltre duecento nazioni.

Prima della serata conviviale, si sono svolti incontri separati tra i Presidenti ed i soci del Consiglio direttivo di ogni Club con il Governatore, dove è stato esposto un dettagliato resoconto sui service realizzati e quelli in programma. Con soddisfazione, il Governatore Oscar Bielli ha avuto parole di elogio per tutti. Una sinergia collaborativa che ha permesso non solo la valorizzazione del motto del Lions International “We Serve”, ma anche un esempio concreto di vero spirito di amicizia lionistica.

Al termine degli incontri con i Consigli direttivi, nella splendida cornice del ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco, si è svolto l’intermeeting dei Lions Club braidesi. Dopo il saluto del cerimoniere distrettuale Antonio Francesco Morone (L.C. Canale Roero), coadiuvato dal cerimoniere Silvia Gullino (L.C. Bra Host) e dopo il colpo di campana si è aperta ufficialmente la serata.

Numerosi i soci e gli ospiti intervenuti. Al tavolo d’onore erano presenti: il Governatore distrettuale Oscar Bielli, accompagnato dalla moglie Anita; il past Governatore Elena Saglietti Morando, accompagnata dal marito, l’officer distrettuale Pierangelo Morando; il past Governatore Gian Costa, accompagnato dalla moglie Michela; il Presidente del Lions Club Bra Host, Giorgia Olivero, accompagnata dal marito, l’officer distrettuale Riccardo Contato; il Presidente Lions Club Bra del Roero, Lorella Alessandria Rolfo; il presidente del Leo Club Bra, Massimiliano Dacomo e il Presidente di Zona Raimondo Testa.

Dopo i saluti dei presidenti, il Governatore del Distretto Oscar Bielli ha preso la parola, motivando l’importanza di appartenere alla grande famiglia dei Lions nell’ottica di rispondere concretamente ed utilmente ai bisogni della società contemporanea.

In questo senso, L.C. Bra Host e Leo Club Bra hanno realizzato un service particolarmente utile, consistito nella donazione di un defibrillatore cardiaco ai Vigili del Fuoco Volontari di Bra, frutto dei proventi raccolti durante la serata MasterChef, meeting realizzato nello scorso mese di gennaio, sotto la presidenza di Monia Rullo (L.C. Bra Host) e Simona Dogliani (Leo Club Bra).

All’atto della consegna erano presenti, in rappresentanza, il capo distaccamento Valter Rosso, nonché Sergio Dogliani, volontario e socio del Bra Host. Nell’occasione è stato sottolineato come il defibrillatore sia un prezioso ed indispensabile strumento in alcune situazioni di emergenza e come, nel caso specifico, sia stato assegnato ad una organizzazione di volontariato riconosciuta ai massimi livelli per professionalità e competenza.

Nel corso della serata il Governatore Oscar Bielli ha consegnato la pin del 100 per cento delle presenze dei soci nell’anno 2022-2023, oltre ai certificati di apprezzamento come “Lion dell’anno” per i servizi resi al Club nel 2022/23 con il service “Area Giochi Melvin Jones - Parco inclusivo”.