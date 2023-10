Mondovì: da oggi è possibile richiedere la restituzione di Irpef e Tari

Come già comunicato nelle scorse settimane, a partire dalla giornata di oggi, lunedì 16 ottobre, sarà possibile richiedere la restituzione totale o parziale dell’addizionale comunale Irpef e della Tari versate nell’anno di imposta 2022, compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Mondovì.

La misura, valida per i cittadini monregalesi residenti con continuità sul territorio comunale dal 1° gennaio 2022, è frutto di uno specifico accordo sottoscritto nelle scorse settimane tra l’Amministrazione comunale (rappresentata nell’occasione dal sindaco, Luca Robaldo, e dall’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto), le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e le rispettive sigle dei pensionati SPI, FNP e UILP.

In particolare, potranno accedere alla restituzione dell’addizionale Irpef comunale tutti i nuclei familiari con ISEE fino ad euro 20.000 (elevato ad euro 21.000,00 per i nuclei monocomposti che non abbiano già usufruito di restituzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi), mentre avranno diritto alla restituzione del 40% della somma versata della Tari nell'anno 2022 i nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 24 novembre 2023. Per informazioni, assistenza e supporto nella compilazione e nella trasmissione delle istanze, i cittadini potranno rivolgersi alle sedi delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.