Mondovì, nuovo intervento di consolidamento ai bastioni di piazza Ellero

Dalla scorsa settimana ha preso il via un nuovo intervento di consolidamento delle fondazioni del muro di sponda del torrente Ellero a Mondovì , in corrispondenza dell’ala sud del mercato, con una manutenzione straordinaria dell’alveo del torrente stesso.

"I lavori - spiega Gabriele Campora, il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici - sono utili per continuare quanto era stato avviato a seguito della piena del torrente Ellero verificatasi in occasione degli eventi metereologici eccezionali che avevano interessato parte della provincia di Cuneo sul finire dell’estate 2020. Verrà realizzata una riprofilatura del fondo dell’alveo del torrente per garantire un regolare deflusso dell’acqua e di riflesso la conservazione del muro d’argine, la cui soglia verrà consolidata tramite una scogliera in massi e le pareti risanate nei punti maggiormente ammalorati. Un ulteriore intervento di messa in sicurezza volto ad evitare cedimenti simili a quello recentemente avvenuto al tratto di parcheggio ricompreso fra le due ali del mercato".