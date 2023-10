Nuovo ospedale di pianura, l’assessore Icardi: "Anticipati gli oltre 7 milioni di euro necessari alla progettazione"

Su proposta dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, questa mattina la Giunta regionale ha assegnato 7 milioni 676 mila euro all’Asl Cn1 per il finanziamento della progettazione del nuovo ospedale del Quadrante Nord -Ovest della provincia di Cuneo (Saluzzo-Savigliano-Fossano).

«Sul nuovo ospedale unico ubicato Savigliano – osserva l’assessore Icardi – si sta procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma. Lo stanziamento disposto oggi dalla Regione servirà all’Azienda Sanitaria Locale Cn1 per finanziare la progettazione dell’ospedale, non appena saranno trascorsi i tempi tecnici (35 giorni) per l’assegnazione dell’incarico. Le buste del bando sono già state aperte e sono in corso gli adempimenti di legge per il conferimento della progettazione, che dovrà essere terminata entro giugno, insieme con l’acquisizione dei terreni, sempre da parte dell’Asl Cn1. Dopodiché la costruzione dell’ospedale verrà affidata all’Inail, che procederà a sua volta con l’appalto dell’opera. A quel punto, la procedura prevede che l’Inail restituisca le risorse anticipate per la progettazione».

Per il finanziamento complessivo dell’opera, com’è noto, la Regione ha già garantiti 195 milioni di euro da parte dell’Inail, con una dettagliata analisi delle esigenze clinico-gestionali del nuovo ospedale.

Il Comune di Savigliano si è impegnato a predisporre gli strumenti tecnico-urbanistici per l’idonea destinazione dell’area individuata per la realizzazione del nuovo ospedale, sulla direttiva stradale Savigliano-Saluzzo, nelle vicinanze dello stabilimento Panna Elena, nel Comune di Savigliano.