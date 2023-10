Successo per la castagnata con la Società a San Michele Mondovì

Si riconferma un successo il tradizionale appuntamento con la castagnata organizzata dalla Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di San Michele Mondovì.

Ieri, domenica 15 ottobre, in tantissimi, complice il bel tempo, hanno voluto festeggiare con caldarroste e allegria.

"Ringrazio - commenta la presidente Ivana Garelli - in primis i partecipanti e i soci che hanno collaborato per la riuscita dell’evento, in particolare chi ha preparato le caldarroste, il signor Mariano Ansaldi e il Comune di San Michele per aver fornito le transenne. Benché il bar sia momentaneamente chiuso, è notevole la voglia di continuare a tenere in vita questa associazione ultracentenaria."