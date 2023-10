“Tartufi: un patrimonio da preservare”: a Mondovì un convegno con il Comizio Agrario e i trifolao

Il Comizio Agrario di Mondovì organizza venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 20,30 nella sua sede in piazza Ellero n. 45 in Mondovì Breo il convegno dal titolo “Tartufi: un patrimonio da preservare”. Dopo i saluti e l’introduzione di Pier Franco Blengini, presidente del Comizio Agrario e Attilio Ianniello, direttore, interverranno Giancarlo Bressano, Presidente dell’Associazione Trifolao del Monregalese e del Cebano e Vice Presidente dell’Unione delle Associazioni Trifolau Piemontesi ed Edmondo Bonelli, naturalista e tecnico specializzato in tartuficoltura.

Il tartufo (Tuber Magnatum Pico), riconosciuto patrimonio culturale immateriale dall’Unesco è un prezioso frutto della terra sapientemente valorizzato dal Centro Nazionale Studi Tartufo con sede in Alba ed è anche una ricchezza del territorio Monregalese e Cebano.

Storicamente, la ricerca da parte dei trifulau piemontesi si è svolta con riti e tradizioni (si pensi per esempio al rapporto del trifolao con il taboj, il cane che lo aiuta nella ricerca), che i trifolau stessi desiderano mantenere e trasmettere alle prossime generazioni. Oltre al valore romantico e identitario della cerca del tartufo vi è un aspetto economico che si riverbera positivamente sul territorio ed un aspetto importante di difesa e promozione ecologica dell’ambiente in cui il fungo ipogeo può svilupparsi.

Il tartufo inoltre, in ambiente e con le piante adatte, può essere coltivato, assumendo quindi il valore di una integrazione di reddito per gli agricoltori locali.