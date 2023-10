Cuneo, guida in stato alterato: nel weekend la polizia identifica 80 automobilisti

Nell'ambito dell'attività di prevenzione delle condotte pericolose alla guida e dell'incidentalità stradale, nella notte tra sabato e domenica la Polizia di Stato, attraverso le articolazioni territoriali della Polizia Stradale, ha effettuato a Cuneo in prossimità dei luoghi di intrattenimento dei giovani un servizio straordinario di controlli finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, avvalendosi di un ufficio mobile e con la presenza di personale Medico e Sanitario della Polizia di Stato della Questura di Cuneo.

Nel corso del servizio, svolto con più equipaggi, sono state identificate 160 persone e sottoposti a controllo per la verifica dell'assunzione di sostanze alcoliche 80 conducenti di autovetture. Sono state inoltre effettuate, nei confronti di alcuni di essi, delle verifiche a mezzo di "precursore" finalizzate ad accertare anche l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. In caso di riscontrata positività, il Medico della Polizia di Stato ha eseguito un prelievo di saliva per la successiva analisi con valenza legale.