Aprire un conto corrente in Lussemburgo: requisiti e vantaggi

Per chiunque possieda un capitale più o meno consistente, o desideri mettere al sicuro i propri risparmi, le banche del Lussemburgo rappresentano spesso una valida opportunità, in quanto generalmente offrono diverse agevolazioni e, a conti fatti, consentono di risparmiare sui costi di apertura e di gestione del conto.

Tuttavia, prima di aprire un conto in Lussemburgo , molti si chiedono se sia del tutto legale e consentito e come devono poi regolarsi sotto l’aspetto fiscale. Innanzitutto, è bene sapere che l’apertura di un conto corrente bancario in Lussemburgo è del tutto legale, sia per i piccoli risparmiatori, sia per le aziende e le società. Non esiste neanche il problema del cambio di valuta, poiché il Lussemburgo è un paese dell’UE e utilizza come moneta principale l’euro.

Esistono comunque delle regole che è opportuno conoscere per evitare problemi di carattere fiscale e legislativo, e per essere in regola con la normativa, sia italiana che europea.

Perché aprire un conto in Lussemburgo può essere una scelta interessante

Come sappiamo, il Lussemburgo è un piccolo paese, uno dei più piccoli di tutta Europa, ma di grande importanza per quanto riguarda banche, istituti di credito e società finanziarie. Aprire un conto corrente bancario in Lussemburgo è legale e consentito sia per un’azienda italiana sia per un privato, esiste però l’obbligo di dichiararlo nel caso in cui il capitale superi, anche temporaneamente, i 15mila euro, oppure se, mediamente, la giacenza è superiore ai 5mila euro.

Una volta aperto il proprio conto corrente lussemburghese, per alimentarlo si può utilizzare una carta prepagata con Iban, che consente i bonifici sia verso l’Italia che verso l’estero.

Le carte prepagate con Iban rappresentano uno strumento pratico, versatile e ideale in molte situazioni, poiché permettono di effettuare le operazioni tipiche di un conto corrente bancario utilizzando una semplice carta prepagata, quindi senza le spese di gestione di un conto.

Quali sono i requisiti per aprire un conto corrente in Lussemburgo

Per attivare un conto corrente bancario in Lussemburgo, non è necessario avere requisiti particolari, più o meno si tratta delle regole valida anche per aprire un conto italiano. Le differenze sostanziali sono l’obbligo di maggiore età e la disponibilità di un passaporto valido e autenticato.

I costi di apertura e attivazione del conto variano da una banca all’altra: alcune banche non applicano spese di apertura né chiedono l’obbligo di un deposito minimo, altre, al contrario, richiedono necessariamente il trasferimento di un fondo iniziale e prevedono un canone mensile.

Ugualmente, i costi di gestione possono variare, mentre la tassazione, come abbiamo visto, compare quando la giacenza sul conto supera i 5mila euro.

I principali vantaggi di un conto corrente in Lussemburgo

Principalmente, molti scelgono di aprire un conto in Lussemburgo per la sicurezza garantita dalle banche di questo paese, senza tralasciare l’aspetto dei vantaggi fiscali, in particolare per i capitali di una certa consistenza. I costi minimi rappresentano un ulteriore incentivo, inoltre è importante tenere presente che per aprire un conto in una banca lussemburghese non è necessario avere la residenza né trovarsi fisicamente in Lussemburgo.

Per quanto riguarda la gestione e le operazioni, così come avviene con molte banche italiane, è possibile effettuare tutto online, tramite piattaforma di home banking e app dedicata.

Qualche consiglio utile prima di aprire il conto corrente in Lussemburgo

Come abbiamo detto, per aprire un conto corrente in una banca del Lussemburgo non sono necessari requisiti particolari, le banche offrono assistenza ai clienti in lingua inglese per cui anche la comunicazione in genere è molto semplice.

Alcuni istituti di credito potrebbero però richiedere una dichiarazione dei redditi per evitare problemi di riciclaggio del denaro o di proventi illeciti. Riguardo alla residenza, non è obbligatorio abitare in Lussemburgo, ma talvolta è necessario che la sede della propria attività si trovi in questo paese: per evitare quest’obbligo, si può scegliere una banca online, che solitamente non comporta restrizioni di questo tipo ed offre una procedura molto più semplice e immediata.