Il servizio di assistenza bilance di cui parliamo in questo articolo è un servizio molto importante anzi diremmo ineludibile per quei commercianti al minuto o parliamo anche di chi ha un laboratorio farmaceutico per fare solo degli esempi che ci fanno intendere l'argomento, che ne hanno bisogno per le loro bilance che sono le cosiddette bilance omologate e che servono per la vendita di prodotti che vanno pesate, pensiamo alla carne, o al pesce o alla frutta.

Quando noi andiamo a comprare questi prodotti se per esempio sapessimo come quelle bilance non sono a norma soprattutto quando poi quel negoziante non lo conosciamo potremmo avere paura della fregatura, e cioè che ci sta facendo pagare più di quanto pesa il prodotto.

Quando parliamo un po' di assistenza in questo contesto è chiaro che parliamo di manutenzione, che è sempre una fase fondamentale della stessa perché consente ai tecnici che lavorano in questo servizio di andare a trovare questi negozianti per fare un check up della Bilancia per assicurarsi che tutto sia a posto e che non ci siano delle componenti che in realtà andrebbero sostituite perché usurate o perché rotte.

Questi check up ai quali abbiamo fatto riferimento sono sempre importanti e sono sempre utili soprattutto, però è indubbio che diventano indispensabili quando poi gli anni passano, e un tecnico deve verificare se ancora vale la pena fare manutenzione o quando serve interventi di riparazione, oppure conviene sostituirla acquistandone un'altra.

La manutenzione periodica non serve solo per controllare eventuali componenti usurati o rotte, ma serve anche per assicurarsi che la bilancia sia conforme alle normative e alle leggi di quel momento per quanto riguarda la taratura.

Un negoziante farà di tutto per allungare il ciclo di vita di queste bilance, per non essere costretto a sostenere un investimento per comperare delle altre.

Però è chiaro che se vengono a fare la manutenzione e la bilancia è vecchia magari devono sostituire il display digitale o qualche meccanismo di blocco il prezzo sarebbe alto e quindi tanto vale sostituirla

Per telefono non è sempre possibile avere un preventivo preciso

Se conosciamo già i tecnici che verranno ad occuparsi della manutenzione della nostra bilancia non avremo problemi, perché intanto ci fideremo di loro sia per i risultati che portano e sia delle tariffe che hanno, mentre se la prima volta che li incontriamo, potremmo avere paura di quanto andiamo a spendere per questo tipo di interventi.

Intanto per telefono possiamo provare a chiedere il costo di chiamata e quello non avranno problemi a comunicarcelo perché, a parte qualche eccezione, dovrebbe essere sempre fisso.

Mentre per quanto riguarda la parte della manutenzione dipende poi che problematiche eventuale potrebbero trovare e se per esempio devono sostituire qualche componente perché è rotta come dicevamo nella prima parte il prezzo si potrebbe alzare, ma non ce lo possono dire per telefono.

Solo quando verranno a controllarla e a fare un check up potranno dirci o meglio potranno redigere un preventivo molto preciso e molto credibile.