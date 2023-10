Casa: disegno, progetto e arredo oggi sono sempre più smart

Chi deve ristrutturare e arredare la propria abitazione oggi può occuparsi da solo del progetto, grazie alle nuove tecnologie che consentono di disegnare, progettare e arredare casa in modo semplice e intuitivo.

Attraverso i moderni software Cad bastano appena pochi click per realizzare un progetto completo, dalla realizzazione della planimetria alla scelta degli arredi più adatti per ogni ambiente.

Si tratta di tecnologie come CADCASA, il software gratuito messo a disposizione dal sito Lavorincasa.it, il portale di riferimento in Italia per tutto quello che riguarda la progettazione e l'arredamento della casa.

Per utilizzare il programma bisogna soltanto registrarsi sul sito, dopodiché è possibile creare in pochi istanti un progetto architettonico e di interior design comodamente da casa.

Il software consente di creare muri e tramezzi, posizionare i vani di finestre e porte, inoltre si possono aggiungere mobili, complementi d’arredo e impianti elettrici e idraulici attraverso specifiche librerie di arredamento e simboli.

Una volta completato il progetto è possibile esportarlo, importarlo o stamparlo, ma anche inviarlo a un architetto di Lavorincasa.it per ricevere una consulenza di progettazione interattiva.

Come disegnare la propria abitazione con un software Cad

Progettare e arredare la casa con i software Cad è un’operazione facile e veloce. In genere, sono infatti presenti dei comandi intuitivi che permettono di realizzare le principali operazioni, tra cui, ingrandire soltanto una porzione del progetto, trascinare il disegno con il mouse o esaltarne i dettagli attraverso la

Dopo aver preso confidenza con i comandi è possibile iniziare a disegnare la casa con il programma Cad. In questo caso, bisogna cominciare dalla creazione dei muri perimetrali, utilizzando i comandi di riferimento per realizzare i muri ortogonali o a rotazione libera, usando il tasto del mouse per definire la lunghezza desiderata dei muri.

In seguito, è possibile disegnare i tramezzi interni per completare gli ambienti dell’abitazione, ottenendo la parte principale della planimetria in cui andare a inserire i vari elementi del progetto.

Tra questi bisogna aggiungere porte e finestre adoperando gli appositi comandi, usando il cursore del mouse per posizionare correttamente gli infissi nei punti giusti, per poi dimensionare i serramenti in base alle misure desiderate, regolando i lati di porte e finestre e la distanza dalle pareti adiacenti.

A questo punto, è possibile utilizzare le librerie di arredamento per inserire mobili e accessori nei vari ambienti della casa, basta scegliere gli arredi e posizionarli dove desiderato con un click del mouse.

I vantaggi di progettare e arredare la casa da soli con i software

Le moderne tecnologie software consentono di disegnare, progettare e arredare la casa da soli, grazie a un’che rende questi programmi adatti a chiunque.

La realizzazione di progetti architettonici e di interior design smart offre diversi vantaggi, a partire dalla possibilità di creare il disegno dell’abitazione in autonomia, per capire che tipo di ristrutturazione o di intervento di rinnovamento effettuare prima di iniziare i lavori.

Inoltre, è possibile realizzare qualsiasi tipo di progetto senza rivolgersi a un professionista, effettuando varie simulazioni per stabilire come si desidera trasformare la propria abitazione, affidandosi a un tecnico solamente in un secondo momento per ricevere una consulenza sul progetto e apportare eventuali modifiche.

In questo modo si possono risparmiare tempo e soldi, avvalendosi del supporto di un architetto soltanto quando necessario, per esempio richiedendo una valutazione del progetto dopo avere terminato la planimetria.

I software di progettazione casa consentono anche di compiere scelte più consapevoli in caso di ristrutturazioni edilizie o nell’arredamento degli ambienti domestici, usufruendo di un progetto in formato digitale o cartaceo che aiuta a gestire meglio i lavori.

In più, poter eseguire varie sperimentazioni in modo semplice e comodo permette di ottenere un risultato estetico e funzionale migliore, accertandosi che ogni soluzione individuata sia quella giusta prima di acquistare gli arredi o richiedere un preventivo per l’intervento.