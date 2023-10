La concorrenza sleale non solo è un grave problema per l'imprenditore e l'impresa che la vive, che ne subisce un danno di immagine ed economico da non trascurare, è un problema a livello collettivo perché questa concorrenza droga il mercato come si suol dire perché noi potremmo ritrovarci a comprare un prodotto che è un falso o comunque una copia di un altro prodotto che ha inventato un altro impresa, e noi semplicemente ne stiamo acquistando una brutta copia, o comunque una copia rifatta male.

La concorrenza sleale non si esplica sempre in maniera così netta però può riguardare quelle imprese che cercano di rubare segreti alle loro concorrenti magari corrompendo dei dipendenti della stessa o dei soci per acquisire dei segreti su prodotti o servizi che può darsi che non siano completamente uguali, che però ricordano quelli.

In poche parole si parla di frode e si parla di un reato e quindi molti imprenditori quello che fanno a un certo punto per tutelarsi e per avere delle possibilità di vincere ove dovesse denunciare questi concorrenti, e di contattare un'agenzia investigativa e fortunatamente ce ne stanno tante nel territorio che incarica un investigatore privato nel trovare le prove, che mettono con le spalle a muro questa impresa si sta comportando in maniera scorretta compiendo un reato.

Queste indagini fanno parte del filone delle indagini aziendali che è un filone molto richiesto come d'altra parte è molto richiesto anche quel filone che riguarda le indagini per infedeltà coniugale e ci segnala quanto sia complesso il lavoro dell'investigatore privato, che è un qualcosa della quale non tutti hanno consapevolezza.

Non è che ci si possa improvvisare a esercitare questa professione perché serve una formazione solida che poi si traduce, per chi vuole gestire un'agenzia investigativa come imprenditore deve avere una laurea in Giurisprudenza o in Scienze e tecniche dell'investigazione, In sociologia, o Scienze politiche, e deve aver concluso un apprendistato con un investigatore privato più esperto che gli avrà insegnato le varie regole di ingaggio, e tutte le tecniche che poi serviranno per raggiungere dei risultati dal punto di vista delle proprie indagini.

Non bisogna scegliere un investigatore privato solo per le tariffe che ha

Un imprenditore che dovrà scegliere un investigatore privato farebbe bene a seguire il consiglio del titolo di questa seconda parte che sottolinea come sarebbe meglio non scegliere un professionista solo perché vediamo che ha delle tariffe più economiche rispetto alla concorrenza, perché non è un criterio sufficiente per scegliere al meglio.

Quando cerchiamo un prodotto o quando cerchiamo un servizio, quando cerchiamo un professionista come in questo caso certamente proviamo a risparmiare se possiamo, però questo non significa andare a discapito della qualità, che poi nel caso il nostro articolo si traduce nello scegliere un investigatore privato che magari non ha una gran esperienza in questo ambito.

In poche parole significa scegliere una persona inesperta che non ci porterà i risultati che vogliamo, e quindi non ci porterà quelle prove che ci servono nell'ambito di questa indagine.