Racconigi: due bandi a favore delle famiglie in difficoltà

La misura è stata realizzata su proposta del vicesindaco e assessore alle politiche sociali Alessandro Tribaudino, in accordo con le organizzazioni sindacali e le rispettive federazioni dei pensionati. Per quanto riguarda la Tari possono fare domanda per ottenere il beneficio i cittadini in possesso di un’attestazione Isee non superiore ai 7 mila euro. Per l’addizionale comunale Irpef invece il bando è accessibile ai nuclei famigliari con un Isee inferiore ai 12 mila euro. In entrambi i casi il rimborso sarà nella misura del 50%.