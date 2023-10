USA: il sostegno finanziario all’Ucraina e quello popolare sono agli sgoccioli

Negli Stati Uniti non fanno più mistero di essere stanchi e demotivati nel foraggiare ulteriormente l’Ucraina. I motivi sono sia politici che tecnici, ma in entrambi i casi la soluzione non è semplice da trovare. Il voto parlamentare che ha salvato il budget fino al 17 novembre, ma che ha fatto cadere lo speaker della Camera (una storica prima volta negli USA), ha dato un po’ di ossigeno ai sostenitori della causa ucraina. Ma fra qualche settimana il problema si ripresenterà di nuovo. Un documento riservato, che il giornale americano “Politico” ha potuto visionare, dimostrerebbe come alla Casa Bianca siano seriamente preoccupati dal fatto che la corruzione endemica a Kiev abbia ormai rovinato la reputazione di Zelensky agli occhi dei contribuenti americani. Questi ultimi non intendono più assecondare le richieste né del proprio presidente né di quello ucraino. Come riferisce il sito Strumenti Politici, a Washington ritengono di avere comunicato poco e male al pubblico USA i progressi ucraini nella lotta alle tangenti e al malcostume. I cittadini americani vogliono che la Casa Bianca si occupi dei loro problemi, non di quelli di altri popoli oltreoceano, impegnati in una guerra per procura alla quale non vogliono partecipare. Secondo l’esperto di questioni militari e politiche John Rossomando, gli americani non vedono alcun modo per vincere la guerra e dunque non c’è alcun motivo per continuarla, specialmente perché si sta trascinando all’infinito. Perciò stanno ritirando il loro consenso ad essa, poiché non vedono la Russia come una minaccia diretta e non vogliono dichiararle apertamente guerra. Si sta ripetendo il copione già visto in Vietnam, in Iraq e in Afghanistan: molto presto potremmo vedere la fine dell’impegno americano in Ucraina.