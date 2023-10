A Saluzzo successo per “Una Serata con gli Ingegneri” con oltre 350 partecipanti

Oltre 350 partecipanti da tutta la provincia di Cuneo (e non solo), sei ore di dibattito sui temi di maggiore attualità e sulle prospettive future del settore, una grande festa conviviale che ha coinvolto professionisti e aziende del territorio. “Una Serata con gli Ingegneri” – evento promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo e giunto alla sua quarta edizione – ha fatto registrare un ottimo successo, celebrando peraltro un anniversario molto significativo: il centenario dell’Albo Nazionale degli Ingegneri. La ricorrenza – festeggiata alla presenza di una delegazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.), guidata dal presidente Angelo Domenico Perrini – è stata il filo conduttore della manifestazione, che si è svolta sabato 14 ottobre a Saluzzo.

Al Monastero della Stella, introdotti da Adriano Scarzella (presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) e Anna Porro (presidente della Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta) sul tema “Cento anni di Ingegneria: sfide e opportunità tra passato e futuro”, hanno portato il loro contributo Angelo Domenico Perrini, Giuseppe Carlo Marano (professore ordinario di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino), Paolo Feltrin (professore universitario, responsabile scientifico dell’Osservatorio sulle Libere Professioni di Confprofessioni), Tiziana Fresia (project manager di Northrop Grumman), Alice Ravizza (ingegnere biomedico e imprenditrice, expert Eu Horizon 2020), oltre a Remo Giulio Vaudano, Ippolita Chiarolini e Irene Sassetti del C.N.I. A moderare il dibattito è stata la giornalista del Sole 24 Ore Maria Chiara Voci.

Il pomeriggio – che ha visto intervenire anche i presidenti della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni – è stato inoltre caratterizzato dal saluto agli ingegneri neoiscritti all’Albo, dalla premiazione degli ingegneri cuneesi che contano cinquanta e sessant’anni di laurea e dalla consegna – da parte del Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo – di una targa celebrativa dedicata proprio ai cento anni dell’Ordine degli Ingegneri.

Molto soddisfatto, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, Adriano Scarzella, ha commentato: «Siamo orgogliosi di aver proposto questo evento che ha confermato come l’Ordine costituisca all’interno della comunità cuneese un elemento vivo per la sua funzione di tutela della sicurezza, oltre che per i servizi messi a disposizione dei suoi 1.600 iscritti, degli enti pubblici e delle aziende. Abbiamo inoltre vissuto un importante e partecipato momento di confronto che ci ha consentito di tratteggiare le possibili linee di sviluppo dell’ingegneria tra innovazione tecnologica e intelligenza artificiale».

A seguire, il momento conviviale al Quartiere, dove le numerose aziende partner dell’evento hanno potuto presentare le proprie attività agli ospiti presenti. Le imprese che hanno sostenuto “Una Serata con gli Ingegneri” sono: Auto Mattiauda, Cfrm (Centro Formazione e Ricerca Merlo), Cismondi Srl, EvacClima, eViso, Giesse, Inalpi, Mapei, Reale Mutua, Sedamyl, Top Serramenti Design Srl, Unimetal e Zero150.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Saluzzo, della Provincia di Cuneo e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la collaborazione della Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta e di Confprofessioni Piemonte.