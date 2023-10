A Vicoforte il pranzo sociale della sezione Avis di Ceva

Domenica 29 ottobre si svolgerà il consueto pranzo sociale dell'Avis di Ceva. Oltre ad un'occasione per passare una giornata insieme e ringraziare i volontari per la loro opera (il pranzo verrà offerto ai donatori) può essere un'opportunità per chi ancora non dona e vuole gustare un ottimo pranzo, nella cornice del Santuario di Vicoforte, passando qualche ora insieme ai donatori e conoscere questa realtà.

Il programma prevede alle 11 la Messa, seguita dal pranzo presso "La tavola del chiostro" alle 12.30.