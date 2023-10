Bra, balli occitani e una visita al cimitero tra i prossimi appuntamenti di ottobre

Dopo il tango ai giardini del Belvedere la scorsa estate, si torna a danzare in quel di Bra. Questa volta tocca ai balli occitani: appuntamento per le 15 di domenica 22 ottobre al parco della Zizzola. L’evento è organizzato dalla Banca del Tempo di Sommariva Bosco con l’associazione Zizzola, Turismo e Cultura.

"Si tratta probabilmente della prima volta che a Bra si balla occitano", ci fanno sapere i responsabili dell’associazione La Zizzola, realtà con finalità turistico/ culturali presente da diverso tempo con un altro nominativo che dal 2016 gli attuali componenti hanno preso in mano." La proposta nasce dal desiderio di collaborazione tra il nostro ente e la Banca del Tempo, che organizza spesso eventi di questo genere".

Nel frattempo, proseguono anche gli incontri, organizzati sempre dall’associazione braidese, di "Paesaggire": ovvero passeggiate per scoprire i luoghi simbolici della città, che, dopo il successo dell’edizione 2022, sono state riproposte anche quest’anno. Sabato 28 ottobre, ultimo appuntamento: si visiterà il cimitero, con particolare attenzione ai personaggi e alle piante presenti. Il coro degli alpini saluterà inoltre i visitatori con un canto per commemorare la ritirata dalla Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Per info e prenotazioni, scrivere a eventi.ztc@gmail.com.