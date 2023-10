"Piccolo trekking al tramonto" per riscoprire la bellezza della collina di Busca

Quanto possa essere bella, accogliente e attrattiva la collina di Busca è stato sperimentato una volta in più sabato scorso, 14 ottobre, con un'iniziativa di grande successo dal titolo “Piccolo trekking al tramonto”, passeggiata serale con guida naturalistica e astronomica dall’Eremo a Monte Pagliano.

Ad organizzarla è stata l'associazione fondiaria pubblico-privata Terre di mezzo, partecipata anche dal Comune, con il patrocinio della Città. “Oltre cento i partecipanti – spiega l’assessore alla Collina Ezio Donadio - per un evento davvero ben riuscito sotto diversi aspetti: per la preparazione, per il gradimento, per il livello culturale offerto, grazie alla guida naturalistica e agli insegnamenti nelle osservazioni astronomiche al telescopio e con strumenti professionali dall’associazione Sideralis Officina. Al venerdì la ditta Nazari automazioni, nell’ambito del loro progetto benefit, con l’aiuto della Protezione civile comunale, aveva ripulito il sentiero. Una decina di dipendenti dell’azienda e i volontari hanno tagliato rami e raccolto rifiuti, lungo il sentiero che passa nei terreni dell’associazione fondiaria. La serata si è chiusa con una squisita apericena al tramonto, offerta da Terre di mezzo e dalla ditta Nazari. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa proposta gratuita a buschesi e visitatori, giunti numerosi anche da fuori zona”.