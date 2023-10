Congresso nazionale di Italila Viva, Francesco Hellmann nominato presidente provinciale

Domenica 15 ottobre anche nella provincia di Cuneo, e in particolare nei seggi di Fossano e Alba, si è tenuto il congresso nazionale di Italia Viva, che vedeva l'elezione del presidente Nazionale, presidente Regionale e presidente Provinciale. Il Congresso è stato un evento di grande rilevanza e ha dimostrato il forte impegno del partito nel rafforzare la sua presenza a livello anche locale. Indiscussa la nomina a Presidente Nazionale di Matteo Renzi.

Per quanto riguarda, invece, l'elezione della carica regionale i candidati erano due, Matteo Maino, ex esponente di Azione, entrato in Italia Viva la scorsa estate e la Senatrice Silvia Fregolent. Gli iscritti hanno votato con largo consenso la senatrice Fregolent, che si è riaggiudicata la nomina di Presidente Regionale.

Nella provincia di Cuneo, invece, consenso unanime per l'Avvocato Francesco Hellmann, coordinatore provinciale uscente e ora nominato presidente della provincia Granda. Hellmann porta con sé una vasta esperienza e una profonda comprensione delle questioni locali che riguardano la provincia di Cuneo. La sua nomina è un passo significativo per il partito nell'affrontare le questioni a livello provinciale e nell'instaurare un legame più stretto con la comunità locale.

''Una grande partecipazione che dimostra tutta la vitalità del nostro partito .

Ora ripartiamo con rinnovato entusiasmo per costruire una organizzazione capillare di italia viva in tutta la nostra provincia in vista delle prossime elezioni comunali e regionali dove vogliamo dire la nostra'', dichiara Francesco Hellmann.