Gribaudo: "Per completare il Tenda servono 100 milioni, la Regione è pronta?"

“Il Commissario Prisco ci ha rassicurati sul fatto che entro giugno 2024 verrà aperta la nuova galleria del Tenda-bis, che sarà però fruibile solo a senso unico alternato.

Siamo invece ancora molto preoccupati per la riapertura della vecchia galleria, per i quali sono necessari oltre 100 milioni di euro da ripartire tra Francia e Italia. Visti i ritardi del passato è opportuno che tutte le istituzioni del territorio facciano sentire la loro voce per stanziare le risorse necessarie", ha dichiarato Chiara Gribaudo, vicepresidente del PD, a margine di un sopralluogo sul cantiere del Colle di Tenda con il collega Andrea Orlando e il commissario straordinario Nicola Prisco.

“La Regione Piemonte, vista questa situazione, deve poi aprire un tavolo con la Regione Liguria e Ferrovia dello Stato per un potenziamento straordinario del trasporto ferroviario che sia funzionale alle aperture invernale e riduca l'impatto sull’economia del territorio, visto l’arrivo, si spera imminente della stagione nevosa"., ha proseguito la deputata dem.

“Il 31 si insedierà a Torino il Comitato di cooperazione transfrontaliera italo-francese. Sarà quella la prima occasione formale per porre l’adeguata attenzione al tema perché, anche se ANAS sta lavorando al progetto esecutivo in accordo con la Francia, serve che vengano stanziate immediatamente le risorse, per evitare ulteriori ritardi", ha concluso Chiara Gribaudo