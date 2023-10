Proseguono gli appuntamenti con l'Ottobre Democratico a Savigliano

Secondo appuntamento di Ottobre Democratico, il calendario di eventi del Circolo di Savigliano del PD, la serata dedicata alla tavola rotonda intorno al mondo dei giovani d’oggi è stata sorprendente e molto partecipata. “I Giovani d’oggi”, questo il titolo dell’evento organizzato principalmente dai giovani del Circolo, guidati da Marta Guerra e con Alessia Tallone nella parte della moderatrice, hanno dato vita ad una tavola rotonda in cui si sono susseguiti professionisti che hanno animato il confronto. A partire dalle frasi di Umberto Galimberti i relatori hanno discusso di nichilismo tra giovani: esiste davvero? Caratterizza veramente solo i giovani? Il mondo di oggi, nella sua instabilità e incapacità di regalare la certezza del futuro, turba l’animo non solo dei giovani ma anche degli adulti.

A partire da Marco Caglieri, educatore attivo nel progetto Oceano conosciuto in città, che ha parlato di “educazione al linguaggio”, Barbara Grosso, docente di un istituto di istruzione fossanese, Mariella Carta, educatrice e conosciuta orientatrice dei giovani saviglianesi in cerca di percorsi formativi per il loro futuro ed infine con l’intervento di Luisa Ghigo, assistente sociale e responsabile territoriale e minori del saviglianese, si è costruito un ritratto puntuale della realtà giovanile di oggi, fra aspirazioni e fragilità, in un mondo che chiede molto di più di quanto probabilmente sa dare loro. Il filo rosso che ha legato gli interventi dei quattro relatori è stata la proposta di una collaborazione più profonda tra gli adulti e i giovani. I giovani d’oggi non sono come ce li descrivono la televisione o i giornali: è una generazione che ha bisogno di essere ascoltata, e che con la fluidità che la caratterizza rispetto alla generazione dei genitori, cerca di adattarsi ad un mondo che cambia sempre più velocemente.

Ottobre Democratico continua venerdì 20 ottobre alle ore 20.45, sempre nella sala del Centro Culturale Saviglianese in piazza Nizza a Savigliano, con la terza serata che, diversamente da quanto comunicato, anticiperà il tema “Ambiente: sfide di un cambiamento climatico in corso”. Un confronto aperto su un tema diventato di estrema attualità e urgenza, come è sotto gli occhi di tutti. Con Roberto Cavallo e Guido Chiesa si affronteranno i numeri, le prospettive e la grande sfida che attende le generazioni future della sostenibilità del mondo che conosciamo. Con Claudio Cussa e Paolo Tesio, si proverà a contestualizzare cosa si può fare già oggi, a Savigliano, nella politica locale per affrontare questa sfida. A seguire il consueto dibattito che consentirà un confronto che fin dai primi appuntamenti si è dimostrato molto partecipato e coinvolgente. L’evento è come al solito pubblico, aperto a tutti i cittadini che hanno a cuore le tematiche ambientali.

Domenica 22 ottobre ci sarà invece il pranzo conviviale e di autofinanziamento del Circolo, mentre venerdì 27 ottobre la serata su “Lavoro: la sfida del salario minimo e i temi aperti fra diritti e sicurezza” con la partecipazione di Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del PD, e Giorgia Seliak, avvocata diritto del lavoro, modera Roberto Lopreiato, segretario provinciale UILM. Tutti gli aggiornamenti sugli eventi su www.pdsavigliano.it e sui social sulle pagine del Circolo di Savigliano del PD.