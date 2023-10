La domenica speciale di Federica Barbero Invernizzi: "Dall’adunata degli Uomini di Mondo alla 28ª Mostra degli Ovini di Razza Frabosana Roaschina"

Una domenica che aveva ancora il sapore dell’estate è stata arricchita da numerosi e interessanti eventi a cui Federica Barbero Invernizzi, responsabile regionale del Dipartimento Spettacolo Teatro e Valorizzazione del Territorio di Fratelli d’Italia, ha presenziato con l’onorevole Monica Ciaburro e il sindaco di Valdieri Guido Giordana.

La mattinata si è aperta con la partecipazione alla 2ª Adunata degli Uomini di Mondo, organizzata nella città di Cuneo.

La giornata è poi proseguita con la visita, per ammirare la nuova torre, al santuario di San Maurizio e della Madonna degli Alpini sull’omonimo colle, dal quale un panorama mozzafiato si apre sulle città di Cuneo e Borgo, sull’imbocco della Valle Stura, Cervasca e Vignole fino a Caraglio.

La domenica è poi proseguita con la partecipazione alla 28° Mostra Interprovinciale di Ovini di Razza Frabosana Roaschina in compagnia del sindaco di Roaschia Bruno Viale che ha dichiarato: “E’ stata una giornata importante durante la quale ho avuto il piacere di incontrare anche il sindaco di Valdieri Guido Giordana e l’architetto Federica Barbero Invernizzi, responsabile per la valorizzazione del territorio per Fratelli d’Italia, con i quali abbiamo condiviso idee per valorizzare ulteriormente il nostro territorio. Sono convinto che l’unione dei nostri sforzi faranno sì che la manifestazione possa raggiungere sempre maggiore rilievo e attenzione”.